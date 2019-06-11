أصدرت مجموعة "لافاميليا" اليمينية المتشددة المحسوبة على فئة من مشجعي فريق بيتار القدس اليوم الثلاثاء بياناً رفضت فيه ضم اللاعب النيجيري علي محمد.

الصورة بلطف عن صفحة الفيسبوك الخاصة بفريق بيتار القدس

وجاء انتقاذ هذه المجموعة لضم اللاعب الى صفوف الفريق بسبب اسمه علما بأنه مسيحي.ويحتج هؤلاء المشجعين على الاسم "محمد" ويطالبون بتغييره كشرط اساسي لموافقتهم على انضمامه للفريق.من جهته تطرق اعضو الكنيست ايمن عودة للقضية فكتب على صفحته الفيسبوك اليوم :" مشجعو بيتار يروشلاييم العنصريون يطلبون من لاعب أسمه محمد تغيير اسمه كي يتم قبوله في النادي.نحن لا نخشى على أسم محمد، فهو كان قبل بيتار وسيبقى بعدها، وبعد بعدها...أرسلت رسالة لوزيرة الثقافة والرياضة ووزير القضاء واتحاد كرة القدم، لوضع حد لتصريحات نادي جمهور بتار العنصرية وبأن يفرض عدم مشاركة جمهور بيتار في ألعابها حتى يقدموا اعتذارًا وتراجعًا رسميًّا.نحن نعرف أن المشكلة الجوهرية موجودة بالحكومة، حكومة قانون القومية، ولكنّنا أيضًا نحارب تجلّيات هذه العنصرية.ألتزم بمتابعة القضية حتى اتخاذ موقف ضد بيتار.