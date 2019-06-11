سوء, النوم, يسبب, ارتفاع, ضغط, الدم,

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يعرف الجميع فوائد المكسرات العديدة لصحة الإنسان، ولكن ظهر أن الإفراط في...
أظهرت دراسة أميركية أن من يتعرضون لإصابات دماغية خفيفة، يكونون أكثر عرضة للإصابة...
يرى خبراء التغذية أن عددا من المواد الطبيعية يساعد في تحفيز العمليات الفسيولوجية...
يزعم كثيرون أن لتناول الماء بالليمون فوائد صحية كثيرة منها تخفيض الوزن، ولكن ماهي...
أظهرت دراسة طبية أميركية أن من يتعرضوا لإصابات دماغية خفيفة، يكونوا أكثر عرضة...
حذرت دراسة جديدة من أن تخطي وجبة الإفطار يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة...
أظهرت نتائج تجارب أجراها علماء جامعة أريزونا، أن سوء النوم وغير الكافي يؤدي إلى...
عارضت نتائج دراسة جديدة الفكرة السائدة التي تقول إن لحوم الأسماك والدواجن...
إذا كنت تتناول فيتامين (د) وتتوقع أن يقلل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من السكري...
أفادت دراسة أمريكية حديثة، بأن عدم تناول ما يكفي من الفواكه والخضروات يوميًا قد...