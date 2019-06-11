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سوء النوم يسبب ارتفاع ضغط الدم



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أظهرت نتائج تجارب أجراها علماء جامعة أريزونا، أن سوء النوم وغير الكافي يؤدي إلى ارتفاع مستوى ضغط الدم.



أجرى الباحثون وفقا لدراستهم التي نشروها في الموقع الإلكتروني الرسمي للجامعة، وفي مجلة Psychosomatic Medicine، تجارب شارك فيها 300 شخص أعمارهم 21-70 سنة، ولم تكن لديهم مشكلات صحية في القلب. وحمل جميع المشتركين في التجربة لمدة أسبوعين جهازا خاصا لقياس مستوى ضغط الدم كل 45 دقيقة. وفي الليل خلال النوم ثبتوا على معصم  كل منهم جهازًا لتحديد فعالية مراحل النوم وحساب مدتها.


أظهرت نتائج هذه التجربة ارتفاع مستوى ضغط الدم الانقباضي في اليوم التالي لدى الذين كان نومهم سيئا في الليل.


ويعتقد أن الحدود الطبيعية لضغط الدم 120/80 مليمتر عمود زئبق . وإن مدة النوم المثالية في اليوم بين 6-9 ساعات وفقا للأطباء.


يشير الباحثون، إلى أن قلة النوم المزمنة قد تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، والإجهاد وانخفاض كمية الأنسولين، ولتجنب هذه المشكلات وعواقبها ينصح الباحثون النوم في غرفة مظلمة من دون أجهزة إلكترونية مثل الهواتف الذكية وغيرها.




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