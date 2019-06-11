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بعد الخلافات.. سيرين عبد النور تتمنى الشفاء لـ هيفا وهبي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تجاوزت الفنانة ​سيرين عبد النور​ الخلافات التي حصلت منذ عدة سنوات مع الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ وتمنّت لها الشفاء، بعد تعرّضها لوعكة صحية دخلت على أثرها المستشفى.



ونشرت سيرين صورة جديدة لهيفا عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي وكتبت :"سلامة قلبك الله يحميكي"، وبهذا الموقف تكون سيرين عبد النور قد تخطت كل الزعل والخلافات بعد أن كانت شعرت بأن هيفا تجاهلتها ولم تسلّم عليها في حفل الموريكس الدور منذ سنوات وإتهامها بأنها تقلد تسريحة شعر هيفا وهبي.



وتفاقم الخلاف منذ عامين حينما وجهت هيفا إتهاما لسيرين بتقليدها في تسريحة الشعر التي ظهرت بها سيرين في مسلسل "قناديل العشق"، حيث نشرت هيفا صورة حينها من مسلسلها "الحرباية" وكتبت عبر تويتر: "يا صباح التقليد، معها حق المخرجة مريم أحمدي لما قالتلي خبي اللوك بتاع عسلية عشان وعشان.. أنا أدير وأنتم تلحقون".




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