مقتل, 7, أشخاص, بحادث, تصادم, في, محافظة, البحيرة, بمصر,

قتل 7 أشخاص، وأصيب 16 آخرون بحادث تصادم وقع في محافظة البحيرة بمصر.وأفادت مصادر أمنية وطبية لـ RT بأن "سيارة نقل زراعية محملة بالعمال وحافلة صغيرة لنقل الركاب اصطدمتا بالقرب من كوبري أبو خشيم، على طريق ترعة الحاجر، في نطاق مركز حوش عيسى في محافظة البحيرة، ما أدى إلى سقوط القتلى والجرحى".وقد هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان، وحضرت الأجهزة الأمنية التي بدأت التحقيقات في الحادث.