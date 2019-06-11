تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-11 14:55:47 فيديو - احتراق 6 سيارات كليا في القدس واستنفار الاطفاء |  2019-06-11 14:55:29 لافروف: على روسيا وأمريكا الإعلان عن عدم جواز الحرب النووية |  2019-06-11 13:45:50 نجمة داوود الحمراء تحذر - ارتفاع حاد في عدد مصابي لدغات الافاعي خلال الشهرين الاخيرين |  2019-06-11 13:35:27 الهستدروت تعلن نزاع عمل احتجاجا على قرار خصم %1.25 من الراتب التقاعدي وتطالب بالغاء فوري للقرار |  2019-06-11 13:32:54 مدير عام وزارة التعليم ود.سمحون في زيارة تفقدية لمدارس الناصرة |  2019-06-11 12:36:37 بسبب اسمه - مجموعة "لافاميليا" من مشجعي بيتار القدس ترفض ضم اللاعب النيجيري علي محمد للفريق |  2019-06-11 12:04:25 مقتل 7 أشخاص بحادث تصادم في محافظة البحيرة بمصر |  2019-06-11 14:00:48 مصرع رامي أيوب (43 عاما) من حيفا بعد ان سقط من ارتفاع 6 طوابق خلال تركيبه شبابيك في حيفا |  2019-06-11 11:32:30 8 مليون دولار مهر !!! أغلى عقد زواج في تاريخ العراق |  2019-06-11 10:38:26 جبهة الناصرة والحزب الشيوعي يطالبان سلاّم بإلغاء برنامج الدجال جوشوا |  2019-06-11 10:28:53 اعتقال شخصين من جسر الزرقاء بشبهة اغتصاب رجل |  2019-06-11 10:19:20 جمعية مكافحة السرطان : حوالي 154 مريضا جديدا بسرطان الجلد في البلاد كل شهر ، ووفاة 17 مريضا |  2019-06-11 10:08:00 صور وفيديو - اعتقال 4 مشتبهين من دير الاسد بتجارة المخدرات وضبط غراس وحشيش وحبوب اكستازي |  2019-06-11 09:10:34 كفر مندا: انطلاق العمل لشق شارع جديد شرقي القرية |  2019-06-11 09:10:34 كفر مندا: انطلاق العمل لشق شارع جديد شرقي القرية |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مقتل 7 أشخاص بحادث تصادم في محافظة البحيرة بمصر



  |   وكالات   |   اضافة تعليق




قتل 7 أشخاص، وأصيب 16 آخرون بحادث تصادم وقع في محافظة البحيرة بمصر.


وأفادت مصادر أمنية وطبية لـ RT بأن "سيارة نقل زراعية محملة بالعمال وحافلة صغيرة لنقل الركاب اصطدمتا بالقرب من كوبري أبو خشيم، على طريق ترعة الحاجر، في نطاق مركز حوش عيسى في محافظة البحيرة، ما أدى إلى سقوط القتلى والجرحى".


وقد هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان، وحضرت الأجهزة الأمنية التي بدأت التحقيقات في الحادث.




كلمات متعلقة

مقتل, 7, أشخاص, بحادث, تصادم, في, محافظة, البحيرة, بمصر,

تابعونــا

لافروف: على روسيا وأمريكا الإعلان عن عدم جواز الحرب النووية لافروف: على روسيا وأمريكا الإعلان عن عدم جواز الحرب النووية 2019-06-11 | 14:55:29

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا والولايات المتحدة بحاجة لتبني...

موقع: العثور على لوحة دافنشي المفقودة على متن يخت سعودي موقع: العثور على لوحة دافنشي المفقودة على متن يخت سعودي 2019-06-11 | 09:00:16

كشف موقع متخصص عن العثور على لوحة "منقذ العالم" للرسام الإيطالي الشهير ليوناردو...

مصرع 6 أشخاص في حريق بمستشفى للأمراض العقلية في أوكرانيا مصرع 6 أشخاص في حريق بمستشفى للأمراض العقلية في أوكرانيا 2019-06-11 | 08:57:03

لقي 6 أشخاص مصرعهم في حريق نشب مساء أمس الاثنين بمستشفى للأمراض العقلية والنفسية...

12 أماً و36 طفلاً يموتون يومياً في اليمن 12 أماً و36 طفلاً يموتون يومياً في اليمن 2019-06-11 | 08:48:03

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، إن كل" ساعتين تموت أم و6 مواليد في...

عريقات: إدارة ترمب بدأت هجوما على كل ما هو فلسطيني عريقات: إدارة ترمب بدأت هجوما على كل ما هو فلسطيني 2019-06-11 | 06:21:11

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات إن إدارة الرئيس ترمب ومن...

نتنياهو: لن نسمح لطهران بتطوير الأسلحة النووية نتنياهو: لن نسمح لطهران بتطوير الأسلحة النووية 2019-06-10 | 20:11:57

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إيران هي من يهدد إسرائيل علانية،...

السلطة الفلسطينية تضغط لمقاطعة ورشة البحرين وتحضر فعاليات في الضفة وغزة السلطة الفلسطينية تضغط لمقاطعة ورشة البحرين وتحضر فعاليات في الضفة وغزة 2019-06-10 | 17:11:41

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني ان الاتصالات مستمرة مع كل...

الأردن يحتفل بعيد الجلوس الملكي - صور وفيديو الأردن يحتفل بعيد الجلوس الملكي - صور وفيديو 2019-06-10 | 16:00:24

رعى الملك عبد الله الثاني، بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني،...

شيخ الأزهر : تلبس الجن بالإنسان خيالات.. ومن يدعي إخراجه من الجسد "كاذب ومرتزق" شيخ الأزهر : تلبس الجن بالإنسان خيالات.. ومن يدعي إخراجه من الجسد "كاذب ومرتزق" 2019-06-10 | 14:20:34

قال شيخ الأزهر، د. أحمد الطيب، إن القرآن الكريم أخبر عن كائنات اسمها الجن ولها...

بوتين: العالم وصل بالفعل إلى نقطة خطرة بوتين: العالم وصل بالفعل إلى نقطة خطرة 2019-06-10 | 14:18:41

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العالم يمر بمرحلة خطيرة، وأنه من الهام البحث...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids منع الشيخ كمال خطيب الدخول الى القس الحكومة الاسرائيلية الحركة الاسلامية حر جورج غريب دهس شرطي الناصرة شقيقة تركه لائحة اتهام المشيرفة تشييع جثمان محمد وليد جبارين حادث طرق مصرع شاب تمديد اعتقل أب القدس مشتبه بمحاولة قتل ابنته طعن طعنا مقص حسن يوسف قيادي حماس رام الله اعتقال توثيق عملية الجيش الاسرائيلي هدنة سلمان عامر منير نبواني مقتل اتفاقية اجتماع صلح لجنة نادي الليونز الناصرة تبادل رئاسة حفل مشاركة واسعة مدينة تمديد اعتقال مشتبهين الناصرة مقاوين ام الفحم الناصرة المشهد يافة البروفيسور ابراهيم مطر افضل طبيب الدولة للعام 2016 مجلة اختيار بويرس الطبية رصاصة طائشة ام الفحم قرب اطفال يلعبون ساحة منزل حي جبارين مصرع 64 عربيا مواطنا حوادث الطرق شوارع البلاد منذ بداية العام 2016 سعيد نفاع المحكمة تناقش تخفيض ثلث محكومية سجن عضو الكنيست المحامي ظاهر مركزية الناصرة 7 قتلى عرب رميا بالرصاص اطلاق نار بيت جن ام الفحم بسمة طبعون عبلين معليا تستقبل ذخائر السيدة مريم القديسة احتفال مسيرة مشاركة واسعة ام الفحم اطلاق نار اصابة شاب حي عين جرار طفيفة مستشفى الشرطة تحقق
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com