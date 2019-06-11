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2019-06-11 14:55:29
لافروف: على روسيا وأمريكا الإعلان عن عدم جواز الحرب النووية
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2019-06-11 13:35:27
الهستدروت تعلن نزاع عمل احتجاجا على قرار خصم %1.25 من الراتب التقاعدي وتطالب بالغاء فوري للقرار
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2019-06-11 13:32:54
مدير عام وزارة التعليم ود.سمحون في زيارة تفقدية لمدارس الناصرة
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2019-06-11 12:36:37
بسبب اسمه - مجموعة "لافاميليا" من مشجعي بيتار القدس ترفض ضم اللاعب النيجيري علي محمد للفريق
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2019-06-11 12:04:25
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2019-06-11 14:00:48
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2019-06-11 10:38:26
جبهة الناصرة والحزب الشيوعي يطالبان سلاّم بإلغاء برنامج الدجال جوشوا
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2019-06-11 10:28:53
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جمعية مكافحة السرطان : حوالي 154 مريضا جديدا بسرطان الجلد في البلاد كل شهر ، ووفاة 17 مريضا
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2019-06-11 10:08:00
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2019-06-11 09:10:34
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2019-06-11 09:10:34
كفر مندا: انطلاق العمل لشق شارع جديد شرقي القرية
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مصرع عامل سقط من ارتفاع 6 طوابق في ورشة بحيفا
2019-06-11 12:03:02
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مصرع عامل سقط من ارتفاع 6 طوابق في ورشة بحيفا
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