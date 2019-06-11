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مصرع عامل سقط من ارتفاع في ورشة بناء بحيفا



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



لقي عامل يبلغ من العمر 50 عاما مصرعه اليوم الثلاثاء جراء سقوطه من ارتفاع 6 طوابق تقريبا في ورشة بناء باحد احياء مدينة حيفا .



وتم اقرار وفاة العامل متأثرا بجراحه بعد فشل محاولات انعاشه.


وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.







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