مصرع, عامل, سقط, من, ارتفاع, في, ورشة, بناء, بحيفا,

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وتم اقرار وفاة العامل متأثرا بجراحه بعد فشل محاولات انعاشه.وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

لقي عامل يبلغ من العمر 50 عاما مصرعه اليوم الثلاثاء جراء سقوطه من ارتفاع 6 طوابق تقريبا في ورشة بناء باحد احياء مدينة حيفا .

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