عناية, خاصة, بالمرضى, وأفراد, عائلاتهم, بمبادرة, طالبات, الطب, بمستشفى, بوريا,

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لقي عامل يبلغ من العمر 50 عاما مصرعه اليوم الثلاثاء جراء سقوطه من ارتفاع 6 طوابق...
تطالب جبهة الناصرة الديمقراطية وفرع الحزب الشيوعي في المدينة، كتلة الجبهة في...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي اليوم الثلاثاء : القت...
أعلنت جمعية مكافحة السرطان اليوم الثلاثاء عن افتتاح أسبوع التوعية والكشف المبكر...
اعتقلت شرطة لواء الشمال 4 اشخاص (26,27,32,58) عاما من قرية دير الاسد بشبهة التجارة...
بدأ مجلس كفر مندا المحلي العمل في شق شارع جديد شرقي القرية، حيث يربط هذا المقطع...
بدأ مجلس كفر مندا المحلي العمل في شق شارع جديد شرقي القرية، حيث يربط هذا المقطع...
أسفر اشتباك مسلح مع قوات إسرائيلية بمنطقة الطور في نابلس صباح اليوم، عن إصابة 3...
ردت المحكمة العليا اليوم طلب لاعب كرة القدم عبيدة خطاب من النادي الرياضي اشدود...
توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع اخر...