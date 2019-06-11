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زيارة وفد من وزارة المعارف وبلدية الناصرة إلى مدرسة بيت الحكمة الشاملة



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استقبلت مدرسة بيت الحكمة الشاملة في الناصرة اليوم الثلاثاء الموافق لـتاريخ 2019/6/11 مدير عام وزارة المعارف السيد شموئيل أبواب، ومدير لواء الشمال د. أورنا سمحون، والسيد عبد الله خطيب مدير عام وزارة المعارف في الوسط العربي، يرافقهم رئيس بلدية الناصرة السيد علي سلام، وبمشاركة وفد رفيع المستوى من الوزارة والبلدية. 



تحدّث المجتمعون عن إنجازات المدرسة العلميّة والتربوية وسبل رفعها والصعوبات التي تواجهها. وقد فتح السيد شموئيل حوارا مفتوحا مع مركزي المواضيع للاطلاع على الصعوبات التي يواجهها طلاب المدرسة ونقاط الضعف التي تعاني منها المناهج التدريسية، وتطرقّ المجتمعون كذلك إلى التحديات التي يواجهها المعلمون في مجال العمل التربوي، وتعرّضوا لمشكلة العنف وتفشي آفة تعاطي المخدرات في المدارس.


اختتم برنامج الضيافة بمنح هدية رمزية لمدير عام الوزارة السيد شموئيل أبواب ومدير لواء الشمال في وزارة المعارف د. أورنا سمحون، ورئيس بلدية الناصرة السيد علي سلام.     




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