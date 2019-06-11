مسبح, شفاف, على, سطح, مبنى, من, 55, طابقا, في, لندن,

شكّل مسبح تعتزم شركة بريطانية إنشاءه فوق برج شاهق، لغزا محيرا لرواد مواقع التواصل، وذلك بسبب تصميمه الشفاف بالكامل، وتمتعه بإطلالة 360 درجة، وعدم وجود سلّم للدخول أو الخروج منه.

وذكرت «كومباس بولز» المتخصصة في تصميم المسابح، أن الحوض المبتكر سيستوعب 600 ألف لتر من المياه، ويعتلي مبنى مكونا من 55 طابقا يحمل اسم "لندن اللا متناهية"، ويقع وسط العاصمة البريطانية. وبحسب «فوكس نيوز» الأمريكية، قد تشرع الشركة في تشييد المبنى بحلول عام 2020.ومن بين الأمور التي تميز حوض السباحة الجديد عن غيره، استعمال مادة "الإكريليك" في تشييده، عوضا عن الزجاج، ما يجعل كل شيء داخل الحوض يبدو واضحا، فيما ستكون الأرضية من الزجاج. وبالتالي، يمكن لسكان المبنى وزواره رؤية كل شيء داخل الحوض، وسيشعرون كأنهم يحلقون فوق السحاب، نظراً لتصميمه الشفاف.