تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-11 12:04:25 مقتل 7 أشخاص بحادث تصادم في محافظة البحيرة بمصر |  2019-06-11 11:20:48 مصرع عامل سقط من ارتفاع في ورشة بناء بحيفا |  2019-06-11 11:32:30 8 مليون دولار مهر !!! أغلى عقد زواج في تاريخ العراق |  2019-06-11 10:38:26 جبهة الناصرة والحزب الشيوعي يطالبان سلاّم بإلغاء برنامج الدجال جوشوا |  2019-06-11 10:28:53 اعتقال شخصين من جسر الزرقاء بشبهة اغتصاب رجل |  2019-06-11 10:19:20 جمعية مكافحة السرطان : حوالي 154 مريضا جديدا بسرطان الجلد في البلاد كل شهر ، ووفاة 17 مريضا |  2019-06-11 10:08:00 صور وفيديو - اعتقال 4 مشتبهين من دير الاسد بتجارة المخدرات وضبط غراس وحشيش وحبوب اكستازي |  2019-06-11 09:10:34 كفر مندا: انطلاق العمل لشق شارع جديد شرقي القرية |  2019-06-11 09:10:34 كفر مندا: انطلاق العمل لشق شارع جديد شرقي القرية |  2019-06-11 09:00:16 موقع: العثور على لوحة دافنشي المفقودة على متن يخت سعودي |  2019-06-11 08:58:46 إصابة رجال أمن في نابلس باشتباك مسلح مع قوات إسرائيلية |  2019-06-11 08:57:03 مصرع 6 أشخاص في حريق بمستشفى للأمراض العقلية في أوكرانيا |  2019-06-11 08:48:38 العليا ترد طلب اللاعب عبيدة خطاب تأجيل دخوله السجن |  2019-06-11 08:48:03 12 أماً و36 طفلاً يموتون يومياً في اليمن |  2019-06-11 06:23:18 اجواء شديدة الحرارة اليوم |

الرئيسية | مرأة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

لهدف نبيل.. مئات النساء يسبحن عاريات!



  |     |   اضافة تعليق



في خطوة جريئة ولافتة، تعرت حوالي 1.8 ألف امرأة في إيرلندا للمشاركة في سباق Strip and Dip للسباحة في البحر.



وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن النساء تعرين بهدف تسجيل رقم قياسي جديد للمشاركة بهذه التظاهرة بهدف جمع الأموال لصالح جمعية خيرية لعلاج السرطان.



وانضم لهذه التظاهرة الخيرية النساء اللواتي عولجن من مرض السرطان وأخريات لا زلن يكافحن هذا المرض الخبيث، بالإضافة لأقاربهن وأصدقائهن، اللاتي انضممن أيضا لدعم المشاركات.


وتمكنت جمعية مكافحة السرطان الخيرية من جمع أكثر 700 ألف يورو، من مساهمات المشاركات بالتظاهرة، لعلاج الأطفال الذين يعانون من مرض السرطان.


وقالت المشاركة جاكي كافانغا الإيرلندية، التي تمكنت من الخروج من المستشفى خفية، للالتحاق في Strip and Dip: "لقد دخلت المستشفى أمس وأنا أستعد لإجراء عملية جراحية في الأسبوع القادم. تم تشخيص صديقي بالسرطان أيضا. إننا جميعا هنا للحديث عن هذا المرض الرهيب وأشكاله المختلفة".


وتحمل كل امرأة جاءت إلى الشاطئ قصة مرض خاصة، حيث أظهرت العديد من النساء آثار العمليات الجراحية الناجحة والندوب التي تذكرهن بأنهن الآن بأمان.


وقالت المشاركة نيامه برينان، التي دفنت والدتها عام 2010 بعد إصابتها بسرطان المبيض: "هذه التظاهرة تعطي شعورا ملهما بالحرية، إنها تغرس فينا الحياة وتغذينا بطاقة أنثوية".


وأشارت المشاركات إلى أن النساء تجردن هنا من ملابسهن، بهدف لفت الانتباه إلى هذا المرض الخبيث، وليس من أجل التعري الجسدي وحسب، نحن نجمع الأموال لأهداف سامية وهنا أناس من كل الأعمار فالسرطان عدو الجميع".




كلمات متعلقة

لهدف, نبيل.., مئات, النساء, يسبحن, عاريات!,

تابعونــا

لم يعجبها عطره.. فطلّقته! لم يعجبها عطره.. فطلّقته! 2019-06-10 | 15:49:42

تقدّمت سيدة مصرية أمام محكمة الأسرة في محافظة ​القاهرة​، بدعوى طلاق من زوجها بعد...

ممثلة لبنانية تزوجت في ايطاليا.. من هي؟ ممثلة لبنانية تزوجت في ايطاليا.. من هي؟ 2019-06-10 | 12:21:22

تزوّجت الممثلة اللبنانية لورا خباز، شقيقة الممثل اللبناني جورج خباز، من حبيبها...

طالبة مصرية تنتحر بعد خلافها مع والدها بسبب الإمتحانات طالبة مصرية تنتحر بعد خلافها مع والدها بسبب الإمتحانات 2019-06-10 | 11:00:47

بعد حدوث مشاجرة بينها وبين والدها، إنتحرت طالبة مصرية، إذ كان الوالد يحاول...

حسناء نهائي أبطال أوروبا تكشف "سر" اقتحام الملعب حسناء نهائي أبطال أوروبا تكشف "سر" اقتحام الملعب 2019-06-10 | 10:44:11

قالت المشعة الروسية، التي تسللت إلى أرضية الملعب، في المباراة النهائية لدوري...

اكسسوار برموز الازهار واللؤلؤ اكسسوار برموز الازهار واللؤلؤ 2019-06-10 | 10:13:06

ماركة المجوهرات العالمية "مجنوليا" تصمم مجموعة مجوهرات ناعمة بدمج رموز الأزهار...

أطعمة ينصح خبراء التغذية الصبايا بتناولها أطعمة ينصح خبراء التغذية الصبايا بتناولها 2019-06-10 | 10:04:33

ينصح خبراء التغذية البريطانيون النساء اللواتي يرغبن بالمحافظة على شبابهن ونضارة...

انتصار جديد يضاف الى سجل انجازات جورج حبيقة انتصار جديد يضاف الى سجل انجازات جورج حبيقة 2019-06-03 | 13:05:04

انتصار جديد يضاف الى سجل انجازات المصمم اللبناني الفذ جورج حبيقة: الفنانة...

باكستاني يقتل زوجته بعد إصابتها بالإيدز باكستاني يقتل زوجته بعد إصابتها بالإيدز 2019-06-03 | 10:45:49

قتل رجل باكستاني زوجته المصابة بالإيدز في جنوب البلاد بعد أن اكتشف انتقال العدوى...

مجوهرات PANDORA تطلق مجموعة كلها ستايل لصيف 2019 مجوهرات PANDORA تطلق مجموعة كلها ستايل لصيف 2019 2019-05-30 | 13:22:24

PANDORA مجوهرات تطلق مجموعة صيفية كلها ستايل لصيف 2019 مستوحاة من...

Ga-DE تعرض: طلة ماكياج Vintage لصيف 2019 Ga-DE تعرض: طلة ماكياج Vintage لصيف 2019 2019-05-30 | 12:38:56

مجموعة ماكياج جريئة وعصرية بإيحاء الـ - CAMP.. لا نهاية من أشكال ماكياج ملائمة لكل...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids التحقيق مع مدير مكتب ناصرتي بشبهة محاولة الاعتداء على عضو البلدية شريف زعبي‎معتمرو قرية طرعان عمرة صور سلام تحياتهم صوراندلاع نيران حريق احتراق سيارة كفر كنا اخماد اطفاء دون اصابات دخان انبعاثاحتراق بيت طمرة اضرار جسيمة دون اصابات نار اطفاء اخماد الشرطة اسعاف هلال موسى كفر مندا يوقع في فريق اتحاد ابناء سخنين الدرجة العليا سيارة تقتحم محل متجر تجاري شفاعمرو سائقة تفقد السيطرة احتراق سيارة مفرق مجيدو اشتعال النار النيران اتجاه ام الفحم خصوصية اطفاء اخماد قتل شخصان في الثلاثينيات من عمرهما واصب اربعة اخرون بجراح مختلفة في حادث سير وقع قرب بلدة راهط البدوية بالنقب .أيمن رحمن حلبي يركا مصرع وفاة متأثرا جراحه جراء حريق شب في منزله قبل اسبوعين مصرع شاب اصابة اخرين حادث طرق مروع قرب بئر السبع شرطة اسعاف اصابة مصرع امرأة حادث طرق مروع مفرق 25 عرعرة النقب مصرع وئام عجاوي قريبه شاب حادث طرق مروع دراجة نارية سيارة خصوصية الناصرة شرطة اسعافحريق مطعم طمرة اخماد النار اضرار المكان هرتسوغ حكومة وحدة الصهيوني تقارب تشكيل ايمن عودة رئيس المعارضة مسيرة عيد البشارة الناصرة مشاركة واسعة البطريرك ثيوفيلوس
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com