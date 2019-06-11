لهدف, نبيل.., مئات, النساء, يسبحن, عاريات!,

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تقدّمت سيدة مصرية أمام محكمة الأسرة في محافظة القاهرة، بدعوى طلاق من زوجها بعد...
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بعد حدوث مشاجرة بينها وبين والدها، إنتحرت طالبة مصرية، إذ كان الوالد يحاول...
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