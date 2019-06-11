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صور.. صلاح يستعرض قدراته في صيد الأسماك "العملاقة"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نشر النجم المصري محمد صلاح صورتين على حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيهما سمكة كبيرة تم اصطيادها من أعماق البحر الأحمر في منطقة الجونة.



واستعرض صلاح صوره على الشاطئ وعلى متن اليخت الذي يستقله للاستجمام خلال الأيام القليلة الماضية، كما أرسل أمس الاثنين برسالة من خلال فيديو قصير للجماهير المصرية حثها على تشجيع منتخب بلاده والوقوف خلفه في استحقاقه القادم.


الفترة الحالية بعد تتويجه ببطولة دوري أبطال أوروبا مع ليفربول الإنجليزي مطلع الشهر الحالي.



ومن المقرر أن ينضم صلاح لمعسكر المنتخب المصري اليوم من أجل الاستعداد لبطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019 والتي ستقام ما بين 21 يونيو الجاري و19 يوليو المقبل.




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