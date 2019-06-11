اعتقال, شخصين, من, جسر, الزرقاء, بشبهة, اغتصاب, رجل,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي اليوم الثلاثاء : القت الشرطة القبض على مشتبهين من سكان جسر الزرقاء بشبهة الاغتصاب بعد تلقت الشرطة شكوى من أحد سكان منطقة المركز الذي افاد انه عندما قدم لزيارة زميل له في البلدة، اقترب منه اثنان من السكان وهددوه بأداة حادة وفي وقت لاحق قاموا باغتصابه.

تحقيق سريع ومركز أجراها محققو الشرطة ادى إلى إلقاء القبض على المشتبهين، حيث ستتم احالتهما صباح اليوم إلى محكمة الصلح لتمديد فترة توقيفهما على ذمة التحقيق