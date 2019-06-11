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جمعية مكافحة السرطان : حوالي 154 مريضا جديدا بسرطان الجلد في البلاد كل شهر ، ووفاة 17 مريضا



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أعلنت جمعية مكافحة السرطان اليوم الثلاثاء عن افتتاح أسبوع التوعية والكشف المبكر لسرطان الجلد في الأسبوع القادم بين 17 و 23/6، خلالها ستفتح عيادات صناديق المرضى في كافة انحاء البلاد أبوابها، وفق برنامج محدد، لاستقبال الجمهور الواسع لإجراء فحص مجاني للكشف المبكر عن سرطان الجلد (ميلانوما)، الذي يمكنه انقاذ الحياة. يتم نشر مواعيد الاستقبال في وسائل الاعلام وعلى صفحة الفيسبوك وموقع جمعية مكافحة السرطان.



عام 2016  أصيب 1846 مريض بسرطان الجلد (ميلانوما) وتوفي 209 اشخاص بسبب الميلانوما المتوغلة. في هذه السنة شكلت الميلانوما على 8.3% من حالات السرطان عامة لدى الرجال اليهود و 5.5% لدى النساء اليهوديات، بالمقابل في المجتمع العربي كانت النسبة 0.9% لدى الرجال العرب و 0.5% لدى النساء العربيات.في السابق احتلت إسرائيل المرتبة ال-3 في العالم بعد استراليا ونيوزيلندا بعدد المرضى السنوي، لكن بفضل مبادرة وعمل جمعية مكافحة السرطان بالمشاركة مع صناديق المرضى، حصل تحول دراماتيكي، اليوم ما زالت استراليا في المرتبة الأولى بالإصابات 33.6 من كل مائة الف سكان، بينما إسرائيل في المرتبة ال- 27 في العالم بنسبة 8.3 من كل مائة الف.


ما زالت نيوزيلندا تحتل المرتبة الأولى بالوفيات بنسبة 4.8 مريض / 100000 وإسرائيل تحتل المرتبة ال- 20 في العالم بنسبة وفيات 1.8 مريض / 100000.حكيم في الشمس تصل هذه السنة الى 8000 روضة أطفال.


جمعية مكافحة السرطان من خلال عملها المتواصل لرفع الوعي للوقاية من اشعة الشمس تقوم بإرسال مواد إعلامية وبوسترات مع أوراق عمل وملصقات لرياض الأطفال، في الأسابيع الأخيرة تم ارسال هذه الحزم لحوالي 8000 روضة أطفال في البلاد، منهم حوالي 600 روضة في المجتمع العربي.
جمعية مكافحة السرطان تحذر من التعرض الغير مراقب لأشعة الشمس وتوصي الجمهور:

التعرّض الحكيم إلى الشمس

تذكّروا القواعد السبع للتصرف "الحكيم في الشمس" من خلال التشديد على: 

البحث عن الظل

ارتداء قبعة

استخدام نظارات شمس

ارتداء ملابس طويلة وواقية

التعرّض للشمس في الساعات الآمنة

استخدام مادة واقية من الإشعاع

شرب السوائل


جهاز تسمير البشرة = خطر!


حمام الشمس أو حمام الشمس الصناعي، بالإنجليزية  tanning bed أو sunbed ، هو جهاز ينتج أشعة فوق البنفسجية يستخدم في التجميل حيث يسفّع البشرة ويعطيها لونا خمريا.


جمعية مكافحة السرطان تحذر من استعماله.


يشكّل اسمرار البشرة الاصطناعي ("أسرّة اسمرار البشرة") خطرا، بحيث لا يكون أقل مما  تسببه الشمس، ولذلك يُستحسن الامتناع عنه. بموجب الأنظمة الإدارية التي تم التصديق عليها في إسرائيل، بدعم من جمعية مكافحة السرطان، فإن استخدام "أسرّة اسمرار البشرة" يقتصر على من يبلغ من العمر 18 عاما وأكثر، ويتوجب على صاحب المعهد وضع لافتة تحذيرية، وتوزيع نشرة إرشادية حول مخاطر اسمرار البشرة الاصطناعي. تم حظر استخدام أسرّة اسمرار البشرة في البرازيل وأستراليا كليًّا.   

تصوير - afp





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