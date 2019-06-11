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حاتم العراقي ونجاح جماهيري ما بين السعودية ولبنان



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



حقق الفنان حاتم العراقي "عندليب الأغنية العراقية" نجاحاً جماهرياً كبيراً في حفلاته الغنائية بمناسبة الإحتفال بعيد الفطر المبارك، ما بين المملكة العربية السعودية، والجمهورية اللبنانية، بدأها من مدينة الإحساء وقدم حفلاً غنائياً من تنظيم شركة روتانا قدم فيها مجموعة كبيرة من المواويل والأغنيات، وسط تفاعل كبير من الجمهور السعودي الحاضر بقوة بالحفلات الغنائية، شاركه بها الفنان السعودي جابر الكاسر.



وفي بيروت ومن خلال حفله الثاني بالعيد، قدّم حاتم العراقي في الحفل الذي نفذت تذاكره بالكامل قبل ساعات من موعده، باقة من أجمل أغاني أرشيفه الغنائي، فأطرب الحضور حتى ساعات الفجر الأولى، ليسجل حفلاً راقياً برفقة الفنانة اللبنانية يارا، على مسرح "كازينو لبنان" الشهير، ومن شركة PGM التي يرأسها باسكال مغامس.


الى جانب ذلك، يستعد حاتم العراقي لعدد من المشاريع الغنائية والتلفزيونية، والذي يعمل على تقديمها أمام الجماهير خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وذلك بعد إجتماعات متعددة تم الإتفاق بها لطرح أعمال جديدة هذا الصيف 2019، ومنها أغنيات منفردة صوتية وأخرى مصورة.




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