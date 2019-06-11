تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-11 12:04:25 مقتل 7 أشخاص بحادث تصادم في محافظة البحيرة بمصر |  2019-06-11 11:20:48 مصرع عامل سقط من ارتفاع في ورشة بناء بحيفا |  2019-06-11 11:32:30 8 مليون دولار مهر !!! أغلى عقد زواج في تاريخ العراق |  2019-06-11 10:38:26 جبهة الناصرة والحزب الشيوعي يطالبان سلاّم بإلغاء برنامج الدجال جوشوا |  2019-06-11 10:28:53 اعتقال شخصين من جسر الزرقاء بشبهة اغتصاب رجل |  2019-06-11 10:19:20 جمعية مكافحة السرطان : حوالي 154 مريضا جديدا بسرطان الجلد في البلاد كل شهر ، ووفاة 17 مريضا |  2019-06-11 10:08:00 صور وفيديو - اعتقال 4 مشتبهين من دير الاسد بتجارة المخدرات وضبط غراس وحشيش وحبوب اكستازي |  2019-06-11 09:10:34 كفر مندا: انطلاق العمل لشق شارع جديد شرقي القرية |  2019-06-11 09:10:34 كفر مندا: انطلاق العمل لشق شارع جديد شرقي القرية |  2019-06-11 09:00:16 موقع: العثور على لوحة دافنشي المفقودة على متن يخت سعودي |  2019-06-11 08:58:46 إصابة رجال أمن في نابلس باشتباك مسلح مع قوات إسرائيلية |  2019-06-11 08:57:03 مصرع 6 أشخاص في حريق بمستشفى للأمراض العقلية في أوكرانيا |  2019-06-11 08:48:38 العليا ترد طلب اللاعب عبيدة خطاب تأجيل دخوله السجن |  2019-06-11 08:48:03 12 أماً و36 طفلاً يموتون يومياً في اليمن |  2019-06-11 06:23:18 اجواء شديدة الحرارة اليوم |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

صور وفيديو - اعتقال 4 مشتبهين من دير الاسد بتجارة المخدرات وضبط غراس وحشيش وحبوب اكستازي



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اعتقلت شرطة لواء الشمال 4 اشخاص (26,27,32,58) عاما من قرية دير الاسد بشبهة التجارة بالمخدرات.



وافيد ان الشرطة قامت فجر اليوم الثلاثاء بحملة تفتيش واسعة النطاق حيث ضبطت كمية من المخدرات ومبلغا من المال ومركبات يشيتبه باستعمالها في ارتكاب المخالفات.


وافادت الشرطة انها ضبطت خلال الحملة - 200 غرام مخدرات من نوع غراس و 800 حبة مخدرات اكستازي , واشتال كنابس وحشيش .


وستطلب الشرطة من المحكمة اليوم النظر بتمديد اعتقال المشتبهين لاستكمال التحقيق معهم .




كلمات متعلقة

صور, وفيديو, -, اعتقال, 4, مشتبهين, من, دير, الاسد, بتجارة, المخدرات, وضبط, غراس, وحشيش, وحبوب, اكستازي,

تابعونــا

مصرع عامل سقط من ارتفاع في ورشة بناء بحيفا مصرع عامل سقط من ارتفاع في ورشة بناء بحيفا 2019-06-11 | 11:20:48

لقي عامل يبلغ من العمر 50 عاما مصرعه اليوم الثلاثاء جراء سقوطه من ارتفاع 6 طوابق...

عناية خاصة بالمرضى وأفراد عائلاتهم بمبادرة طالبات الطب بمستشفى بوريا عناية خاصة بالمرضى وأفراد عائلاتهم بمبادرة طالبات الطب بمستشفى بوريا 2019-06-11 | 11:22:34

طالبات الطب تفعلّن مبادرة مميزة لأجل المرضى في قسم علاج الطوارئ وأفراد عائلاتهم....

جبهة الناصرة والحزب الشيوعي يطالبان سلاّم بإلغاء برنامج الدجال جوشوا جبهة الناصرة والحزب الشيوعي يطالبان سلاّم بإلغاء برنامج الدجال جوشوا 2019-06-11 | 10:38:26

تطالب جبهة الناصرة الديمقراطية وفرع الحزب الشيوعي في المدينة، كتلة الجبهة في...

اعتقال شخصين من جسر الزرقاء بشبهة اغتصاب رجل اعتقال شخصين من جسر الزرقاء بشبهة اغتصاب رجل 2019-06-11 | 10:28:53

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي اليوم الثلاثاء : القت...

جمعية مكافحة السرطان : حوالي 154 مريضا جديدا بسرطان الجلد في البلاد كل شهر ، ووفاة 17 مريضا جمعية مكافحة السرطان : حوالي 154 مريضا جديدا بسرطان الجلد في البلاد كل شهر ، ووفاة 17 مريضا 2019-06-11 | 10:19:20

أعلنت جمعية مكافحة السرطان اليوم الثلاثاء عن افتتاح أسبوع التوعية والكشف المبكر...

كفر مندا: انطلاق العمل لشق شارع جديد شرقي القرية كفر مندا: انطلاق العمل لشق شارع جديد شرقي القرية 2019-06-11 | 09:10:34

بدأ مجلس كفر مندا المحلي العمل في شق شارع جديد شرقي القرية، حيث يربط هذا المقطع...

كفر مندا: انطلاق العمل لشق شارع جديد شرقي القرية كفر مندا: انطلاق العمل لشق شارع جديد شرقي القرية 2019-06-11 | 09:10:34

بدأ مجلس كفر مندا المحلي العمل في شق شارع جديد شرقي القرية، حيث يربط هذا المقطع...

إصابة رجال أمن في نابلس باشتباك مسلح مع قوات إسرائيلية إصابة رجال أمن في نابلس باشتباك مسلح مع قوات إسرائيلية 2019-06-11 | 08:58:46

أسفر اشتباك مسلح مع قوات إسرائيلية بمنطقة الطور في نابلس صباح اليوم، عن إصابة 3...

العليا ترد طلب اللاعب عبيدة خطاب تأجيل دخوله السجن العليا ترد طلب اللاعب عبيدة خطاب تأجيل دخوله السجن 2019-06-11 | 08:48:38

ردت المحكمة العليا اليوم طلب لاعب كرة القدم عبيدة خطاب من النادي الرياضي اشدود...

اجواء شديدة الحرارة اليوم اجواء شديدة الحرارة اليوم 2019-06-11 | 06:23:18

توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع اخر...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids عماد أبو شرخ دعاء اللد مصرع الام امام اولادها اطلاق نار ابنها يهذي باسمها اطلاق نار على بيت عضو مجلس كفر مندا المحلي صبري عالم قريةرفع صور منفذي عمليات فيسبوك صفحة نتسيرت عيليت الضفة أصله كحلون وزير المالية يزور الناصرة 20 مليون شيكل علي سلام بلدية قصي ابو مديغم طفل رهط غرق داخل وعاء ماء بيت العائلة تشييع جثمان وفاة مصرع كاظم عاصلة بطاطا عرابة هدم بيته بيده مدينة تلقيه أمر هدم تنظيم مسطح خارج الارض جامع الجزار الشيخ سمير عاصي فيديو يرد على منتقدي التبرك شعرة الرسول لحية الكريم الحركة الاسلامية تحريض نتانياهو سخنين بيتار القدس يلاقي مباراة بدون جمهوره ستاد تيدي القدس اتحاد ابناء الليلة انزلاق حافلة ركاب اسطدامها 7 سيارات اصابات عديدة مدينة حادث شارع بولص السادسشابة مشتبهة الزرازير قتلت والدي سانتحر اغتصاب خطفت اختطاف اتصال بلاغ للشرطة اشرف ابو كليب مقتل الشاب مداهمة محلات تجارية ضبط مبالغ اعتقالات سيارات مخدرات أهالي طمرة مشروع سكني اقامة بناء 1600 وحدة سكنية شرقي المدينة دائرة اراضي اسرائيل اقامة حسام عبد الله طافش جندي بيت جن جيب عسكري مجدل شمس حادثاسلحة عبوات ناسفة المحكمة القدس المركزية اعتقال اب وابنه
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com