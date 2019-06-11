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كفر مندا: انطلاق العمل لشق شارع جديد شرقي القرية



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بدأ مجلس كفر مندا المحلي العمل في شق شارع جديد شرقي القرية، حيث يربط هذا المقطع بين شارع عرابة وشارع مسجد الشهداء في حي الزيتون، وتأتي هذه الخطوة بعد جهود حثيثة بالتخطيط المتقن ورصد الميزانية اللازمة لإنشاء شارع عصري حسب المواصفات المطلوبة.



يشار ان الشارع الجديد يخدم عدد كبير من المواطنين القاطنين في هذا الحي بعد معاناة دامت نحو 12 عاماً.


هذا وقد رحب أهالي الحي بهذه الخطوة التي ستنهي معاناتهم لسنين طويلة، وشكروا إدارة المجلس المحلي على جهودهم الحثيثة في تطوير حيهم بشكل خاص وكفر مندا بشكل عام.




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