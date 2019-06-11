تخطى الاعلان
البحث
اخبار
اخبار محلية
اخبار عالمية
رياضة
رياضة عالمية
رياضة محلية
يورو 2016
الكلاسيكو
فن
فن العالم العربي
فن عالمي
صحة ومراة
وفيات
فوت شوف
ابراج
مناسبات سعيدة
منطقة الناصرة
منطقة حيفا
المثلث الشمالي
المثلث الجنوبي
منطقة شفاعمرو
منطقة القدس
الجنوب
منطقة عكا
منطقة البطوف
اخر الاخبار
2019-06-11 12:04:25
مقتل 7 أشخاص بحادث تصادم في محافظة البحيرة بمصر
|
2019-06-11 11:20:48
مصرع عامل سقط من ارتفاع في ورشة بناء بحيفا
|
2019-06-11 11:32:30
8 مليون دولار مهر !!! أغلى عقد زواج في تاريخ العراق
|
2019-06-11 10:38:26
جبهة الناصرة والحزب الشيوعي يطالبان سلاّم بإلغاء برنامج الدجال جوشوا
|
2019-06-11 10:28:53
اعتقال شخصين من جسر الزرقاء بشبهة اغتصاب رجل
|
2019-06-11 10:19:20
جمعية مكافحة السرطان : حوالي 154 مريضا جديدا بسرطان الجلد في البلاد كل شهر ، ووفاة 17 مريضا
|
2019-06-11 10:08:00
صور وفيديو - اعتقال 4 مشتبهين من دير الاسد بتجارة المخدرات وضبط غراس وحشيش وحبوب اكستازي
|
2019-06-11 09:10:34
كفر مندا: انطلاق العمل لشق شارع جديد شرقي القرية
|
2019-06-11 09:10:34
كفر مندا: انطلاق العمل لشق شارع جديد شرقي القرية
|
2019-06-11 09:00:16
موقع: العثور على لوحة دافنشي المفقودة على متن يخت سعودي
|
2019-06-11 08:58:46
إصابة رجال أمن في نابلس باشتباك مسلح مع قوات إسرائيلية
|
2019-06-11 08:57:03
مصرع 6 أشخاص في حريق بمستشفى للأمراض العقلية في أوكرانيا
|
2019-06-11 08:48:38
العليا ترد طلب اللاعب عبيدة خطاب تأجيل دخوله السجن
|
2019-06-11 08:48:03
12 أماً و36 طفلاً يموتون يومياً في اليمن
|
2019-06-11 06:23:18
اجواء شديدة الحرارة اليوم
|
الرئيسية
| فوت شوف
|
طباعة
|
الارسال الى صديق
طلاب إدلب يخوضون الامتحانات في حماة
2019-06-11 09:07:36
| |
اضافة تعليق
Tweet
Tweet
طلاب إدلب يخوضون الامتحانات في حماة
كلمات متعلقة
طلاب, إدلب, يخوضون, الامتحانات, في, حماة,
تابعونــا
مصرع عامل سقط من ارتفاع 6 طوابق في ورشة بحيفا
2019-06-11
|
12:03:02
...
سائق عربي قاد سيارته بعكس اتجاه السير قرب كرمئيل
2019-06-11
|
10:42:39
سائق عربي قاد سيارته بعكس اتجاه السير قرب المفترق الغربي لمدينة كرمئيل بعد...
اعتقالات على خلفية شبهات تجارة مخدرات بدير الاسد
2019-06-11
|
10:26:14
...
محمد صلاح يقضي عطلته مع عائلته على يخته في الجونة
2019-06-11
|
09:09:15
...
ساركوزي يمارس رياضته الصباحية في بطرسبورغ
2019-06-11
|
09:06:19
...
اصطدام حافلتين سياحيتين في سوتشي.
2019-06-11
|
09:05:41
...
"الفك المفترس".. سمكة تطحن علبة معدنية رغم نفوقها!
2019-06-10
|
14:04:15
...
عبلين - ضبط كمية من الاسلحة والذخيرة واعتقال مشتبهين
2019-06-10
|
12:49:06
...
صائب عريقات يروي تفاصيل وفاته لمدة 3 دقائق وعودته للحياة
2019-06-10
|
12:09:40
...
ستوني يحتفظ بلقبه في بطولة العالم لتناول الـ"دونات"
2019-06-10
|
09:56:10
...
قد يهمك ايضا
مقتل 7 أشخاص بحادث تصادم في محافظة البحيرة بمصر
مصرع عامل سقط من ارتفاع 6 طوابق في ورشة بحيفا
8 مليون دولار مهر !!! أغلى عقد زواج في تاريخ العراق
مصرع عامل سقط من ارتفاع في ورشة بناء بحيفا
مسبح شفاف على سطح مبنى من 55 طابقا في لندن
دوري ابطال اوروبا
يورو 2016
مدبلج
باب الحارة 8
مأمون وشركاه
العشق الأسود
بث مباشر
دوابشة
دوما
من النظرة الثانية
وادي الذئاب
The voice
احلى صوت
باب الحارة
مسلسلات رمضان
بث مباشر
ريال مدريد
برشلونة
الكويت
سيارات الكويت
وظائف في الكويت
متل القمر
kids
جلاء
نصري
زاهر
عسفيا
الخدمة
الاجبارية
الجيش
الاسرائيلي
اعفاء
الشاب
العازف
رافض
الخدمة
رفع
صور
منفذي
عمليات
فيسبوك
صفحة
نتسيرت
عيليت
الضفة
أصله
شجار
طعن
اطلاق
نار
اصابات
قرية
كفر
ياسيف
الشرطة
اسعاف
مستشفى
النقابات
الفلسطينية
عمال
حماية
سهيل
دياب
هستدروت
ضبط
300
اسطوانة
غاز
كفر
مندا
سخنين
دير
حنا
توقيف
مشتبهين
شرطة
حملة
تفتيش
ثانوية
الجليل
شنلر
الناصرة
احتفال
تخريج
الفوج
64
طلابها
وسط
مشاركة
واسعة
اطلاق
نار
طعن
شخص
اصابة
حي
المحاميد
ام
الفحم
الشرطة
مواجهات
قنبلة
احتراق
بيت
اشتعال
نار
ام
الفحم
اضرار
ممتلكات
دون
اصابات
اصحاب
القامة
مراد
امين
شبلي
قتل
والدته
طعنا
عرب
قرية
المحكمة
عقوبة
السجن
25
عاما
مصرع
شاب
انقلاب
سيارة
شارع
6
اتجاه
الجنوب
حادث
طرق
مروع
سهل
البطوف
خنازير
قطعان
اضرار
تأكل
المزروعات
القمح
البطيخ
العزير
عرابة
سخنين
البعينة
هدم
بيتين
القدس
جرافات
بلدية
بناء
غير
مرخص
محكمة
طاعة
اتحاد
ابناء
سخنين
مكابي
تل
ابيب
احداث
شغب
اتحاد
عام
كرة
قدم
حكمت
مدرسة
مراح
الغزلان
الثانوية
تحتفل
تخريج
الفوج
الاول
من
طلابها
يافة
الناصرة
الناصرة
حيفا
المثلث الشمالي
المثلث الجنوبي
شفاعمرو
القدس
الجنوب
عكا
مسلسلات رمضان 2015
الصنارة موبايل mobile
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com
الرئيسية
|
أتصل بنا
|