بحار, الغردقة, يكشف, كواليس, رحلة, 3, ساعات, لصلاح, في, اليخت,

تحدث عرفة غزالي قبطان اليخت الذي استقله النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، عن كواليس الرحلة التي استمرت لثلاث ساعات بمنتجع الجونة في الغردقة.

وكشف غزالي أن صلاح استقل اليخت وبصحبته عدد من أصدقائه في الرحلة التي بدأت بركوب زورق قبل الوصول إلى اليخت الفاخر في عرض البحر للانطلاق من مارينا الجونة حتى منطقة بيوض التي تشتهر بالشعاب المرجانية.ولفت غزالي إلى أن عددا كبيرا من عشاق صلاح توافدوا على رصيف ميناء مارينا الجونة مكان انطلاق الرحلة مما اضطر الفرعون وأصحابه إلى استقلال الزورق قبل دخول اللنش إلى مارينا.وأشار إلى أن محمد صلاح لم يتناول أي مأكولات خلال الرحلة، مكتفيا بشرب العصائر والمياه المعدنية، وأنه قام بالسباحة لمدة ربع ساعة، عند رسو اليخت بمنطقة بيوض.وأوضح غزالي أن صلاح كان هادئا ولم يتحدث كثيرا، وبدا متواضعا جدا.وتابع: "سعدت للغاية لفرصة رؤيته، وقد أطلقت على ابنتي اسم مكة، تيمنا بابنة صلاح".ويقضي النجم المصري عطلته على شواطئ الغردقة، قبل الانضمام لمعسكر منتخب بلاده استعدادا لبطولة أمم إفريقيا التي ستنطلق الشهر الجاري في مصر بين 21 يونيو الجاري و19 يوليو المقبل.