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تعديل مثير في "فيسبوك" يسبب إحراجا كبيرا للمستخدمين!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يعمل عملاق المواقع الاجتماعية "فيسبوك" على إضافة طريقة جديدة للإعجاب بالصور من خلال النقر المزدوج عليها.



وفي السابق، سمح هذا الإجراء للمستخدمين بتكبير الصور، ولكن الأمر قد يؤدي الآن إلى الإعجاب بالكثير من الصور عن غير قصد.


ورصد خبير مواقع التواصل الاجتماعي، مات نافارا، الميزة الجديدة ونشر تغريدة على حسابه في "تويتر" تكشف كيفية عملها.


وكتب نافارا في التغريدة: "جديد! يتيح "فيسبوك" الآن النقر المزدوج على المنشور للإعجاب به في نظام iOS".


ومن المتوقع أن تكون الميزة هذه وسيلة لجعل ميزات وخصائص "فيسبوك" أكثر تشابها مع "إنستغرام" (تطبيق الصور الذي يملكه "فيسبوك")، حيث يمكن النقر المزدوج على الصورة للإعجاب بها.


ولكن المستخدمين سارعوا إلى الإشارة للمشكلة التي يمكن أن تحدثها الميزة الجديدة على "فيسبوك".


وفي الوقت الحالي، يبدو أن ميزة النقر المزدوج متوفرة فقط على إصدار iOS من التطبيق، ولكن من المحتمل أن تُطرح على نظام أندرويد قريبا.




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