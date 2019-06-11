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إصابة رجال أمن في نابلس باشتباك مسلح مع قوات إسرائيلية



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



أسفر اشتباك مسلح مع قوات إسرائيلية بمنطقة الطور في نابلس صباح اليوم، عن إصابة 3 عناصر من جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني بجروح متفاوته.




وأفيد بأن الإصابات أتت إثر محاصرة قوات إسرائيلية لمقر جهاز الأمن الوقائي في نابلس، وادعاء إطلاق النار عليهم من داخل المقر.





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