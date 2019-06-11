إصابة, رجال, أمن, في, نابلس, باشتباك, مسلح, مع, قوات, إسرائيلية,

أسفر اشتباك مسلح مع قوات إسرائيلية بمنطقة الطور في نابلس صباح اليوم، عن إصابة 3 عناصر من جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني بجروح متفاوته.

وأفيد بأن الإصابات أتت إثر محاصرة قوات إسرائيلية لمقر جهاز الأمن الوقائي في نابلس، وادعاء إطلاق النار عليهم من داخل المقر.