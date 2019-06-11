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مصرع 6 أشخاص في حريق بمستشفى للأمراض العقلية في أوكرانيا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



لقي 6 أشخاص مصرعهم في حريق نشب مساء أمس الاثنين بمستشفى للأمراض العقلية والنفسية في مدينة أوديسا جنوبي أوكرانيا، حسبما أفادت وزارة الطوارئ الأوكرانية.



وذكر بيان صدر عن الوزارة اليوم الثلاثاء، أن فرق الإنقاذ انتشلت 19 شخصا، توفي 4 منهم دون أن يستعيدوا وعيهم، بينما نقل إلى المستشفى 6 حالات خطيرة تظهر عليهم أعراض التسمم بأول أكسيد الكربون، وفارق اثنان منهم الحياة لاحقا".


وشارك في إطفاء الحريق، الذي استغرق حوالي ساعتين، 57 رجل إطفاء و12 آلية.




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