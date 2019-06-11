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مشروب الماء بالليمون.. فوائد عظيمة لا تخطر على البال



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يزعم كثيرون أن لتناول الماء بالليمون فوائد صحية كثيرة منها تخفيض الوزن، ولكن ماهي صحة هذه الادعاءات، وهل لهذا المشروب أي تأثيرات إيجابية على الجسم؟



ويحرص كثيرون على شرب الماء بالليمون بشكله البارد أو الدافئ، ويفضل البعض تناوله قبل تناول الطعام، بينما يضيف آخرون إليه النعناع أيضا لنكهة أفضل.


وبحسب موقع "ميديكال نيوز توداي"، فإن أطباء ينصحون بشرب الماء بالليمون نظرا لما له من تأثيرات في تحسين الحالة المزاجية ومستويات الطاقة وجهاز المناعة، فضلا عن تسريع عملية "الأيض".


ويتميز هذا المشروب بغناه بفيتامين "سي"، كما أنه يحتوي على القليل من السعرات الحرارية والتي لا تتجاوز الـ9 في الكوب الواحد.


كذلك يحتوي المشروب على مركب "الفلافونويد"، الذي يتمتع بخصائص مضادة للأكسدة، تساعد على حماية الخلايا من التلف.


ومن فوائد الماء بالليمون أنه يقضي على حصى الكلى والتي تتشكل بفعل ارتباط "أكسالات الكالسيوم" مع مركبات أخرى، حيث يحتوي المشروب على نسبة مرتفعة من "السيترات" والتي تحول دون تشكل الحصوات.


وإلى جانب ذلك، تشير أبحاث إلى أن الماء بالليمون يحسن المزاج والذاكرة، هذا إلى جانب تخفيف فرص الإصابة بالإمساك، ويرطب الجسم ويحسن من الأداء أثناء ممارسة التمرينات الرياضية.




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