العليا, ترد, طلب, اللاعب, عبيدة, خطاب, تأجيل, دخوله, السجن,

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لقي عامل يبلغ من العمر 50 عاما مصرعه اليوم الثلاثاء جراء سقوطه من ارتفاع 6 طوابق...
طالبات الطب تفعلّن مبادرة مميزة لأجل المرضى في قسم علاج الطوارئ وأفراد عائلاتهم....
تطالب جبهة الناصرة الديمقراطية وفرع الحزب الشيوعي في المدينة، كتلة الجبهة في...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي اليوم الثلاثاء : القت...
أعلنت جمعية مكافحة السرطان اليوم الثلاثاء عن افتتاح أسبوع التوعية والكشف المبكر...
اعتقلت شرطة لواء الشمال 4 اشخاص (26,27,32,58) عاما من قرية دير الاسد بشبهة التجارة...
بدأ مجلس كفر مندا المحلي العمل في شق شارع جديد شرقي القرية، حيث يربط هذا المقطع...
بدأ مجلس كفر مندا المحلي العمل في شق شارع جديد شرقي القرية، حيث يربط هذا المقطع...
أسفر اشتباك مسلح مع قوات إسرائيلية بمنطقة الطور في نابلس صباح اليوم، عن إصابة 3...
توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع اخر...