العليا, ترد, طلب, اللاعب, عبيدة, خطاب, تأجيل, دخوله, السجن,

ردت المحكمة العليا اليوم طلب لاعب كرة القدم عبيدة خطاب من النادي الرياضي اشدود تأجيل دخوله السجن لقضاء فترة محكومية مدتها عام ونصف العام في معتقل كيشون، بعد ادانته بالتسبب في مصرع المواطن نايف اشقر في حادث ضرب وهرب قبل حوالي خمس سنوات.

وقد ادخل خطاب وهو من سكان مدينة الناصرة الى المستشفى الانجليزي في المدينة امس عد ان المت به وعكة صحية قبيل دخوله السجن.وقال قاضي المحكمة العليا ميني مازوز ان هذه المرة الخامسة التي يطلب فيها لاعب كرة القدم خطاب ارجاء زجه في السجن. وقبل القاضي مازوز موقف الدولة القاضي بأن مصلحة السجون توفر الخدمات الطبية اللازمة له.