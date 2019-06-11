اجواء, حارة, حتى, نهاية, الاسبوع,

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يزور البلاد وفد من المعارضة السورية في الخارج برئاسة المعارض عصام زيتون لبحث...
وسط اجواء احتفالية ، شهد الملعب البلدي في دير حنا يوما رياضيا ، العاب منفوخة...
أصيب شاب يبلغ من العمر 25 عاماً مساء اليوم الاثنين جراء تعرضه للطعن في شارع هرتسل...
لقي فتى يبلغ من العمر 16 عاماً مصرعه جراء حادث طرق مروع , كما واصيب شخصين أخرين...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: قبل قليل تلقت الشرطة...
قدمت النيابة العامة لواء الشمال اليوم الاثنين لائحة اتهام بحق شاب (30 عاماً)اطلق...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:وقع حادث طرق على...
أصيب عامل يبلغ من العمر عاماً بجراح متوسطة جراء سقوطه خلال عمله في ورشة بناء في...
جاء في بيان صادر عن مجلس كفرمندا المحلي:"حسب طريقة العمل المتبعة في وزارة الداخلية...
اعلن طاقم طبي في قرية عرب الشبلي اليوم الاثنين وفاة حسين محمد فلاح "ابو رامي" عن...