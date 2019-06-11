تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-11 06:23:18 اجواء حارة حتى نهاية الاسبوع |  2019-06-11 06:21:11 عريقات: إدارة ترمب بدأت هجوما على كل ما هو فلسطيني |  2019-06-10 23:21:12 وفد من المعارضة السورية في الخارج يزور إسرائيل |  2019-06-10 23:17:33 يوم رياضي حافل في دير حنا |  2019-06-10 23:15:06 فتح تحذر اسرائيل من استمرار ارتكاب الجرائم |  2019-06-10 22:02:33 طعن شاب في حيفا وحالته متوسطة |  2019-06-10 20:57:47 مصرع فتى في حادث طرق بالقدس |  2019-06-10 20:51:09 مصرع عامل جراء سقوط جسم ثقيل عليه في بيتح تكفا |  2019-06-10 20:29:10 راموس يكشف حقيقة توسط كريستيانو لضمه إلى يوفنتوس |  2019-06-10 20:26:46 دراسة: إصابات الدماغ الخفيفة قد تسبب عجزا بوظائف الجسم |  2019-06-10 19:15:32 عيلوط:اتهام شاب باطلاق النار على اخر في منطقة مأهولة في وضح النهار |  2019-06-10 20:11:57 نتنياهو: لن نسمح لطهران بتطوير الأسلحة النووية |  2019-06-10 20:09:07 اصابة خطيرة لفتى ونفوق حصان جراء دهسهما قرب مفرق مجيدو |  2019-06-10 17:13:25 اصابة عامل سقط بورشة بناء في كابول |  2019-06-10 17:11:41 السلطة الفلسطينية تضغط لمقاطعة ورشة البحرين وتحضر فعاليات في الضفة وغزة |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اجواء حارة حتى نهاية الاسبوع



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



اليوم الثلاثاء 2019/06/11: يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .



الاربعاء 2019/06/12: يكون الجو حاراً نسبياً الى حار، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .


الخميس 2019/06/13: يكون الجو معتدلا في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق  ، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .




كلمات متعلقة

اجواء, حارة, حتى, نهاية, الاسبوع,

تابعونــا

وفد من المعارضة السورية في الخارج يزور إسرائيل وفد من المعارضة السورية في الخارج يزور إسرائيل 2019-06-10 | 23:21:12

يزور البلاد وفد من المعارضة السورية في الخارج برئاسة المعارض عصام زيتون لبحث...

يوم رياضي حافل في دير حنا يوم رياضي حافل في دير حنا 2019-06-10 | 23:17:33

وسط اجواء احتفالية ، شهد الملعب البلدي في دير حنا يوما رياضيا ، العاب منفوخة...

طعن شاب في حيفا وحالته متوسطة طعن شاب في حيفا وحالته متوسطة 2019-06-10 | 22:02:33

أصيب شاب يبلغ من العمر 25 عاماً مساء اليوم الاثنين جراء تعرضه للطعن في شارع هرتسل...

مصرع فتى في حادث طرق بالقدس مصرع فتى في حادث طرق بالقدس 2019-06-10 | 20:57:47

لقي فتى يبلغ من العمر 16 عاماً مصرعه جراء حادث طرق مروع , كما واصيب شخصين أخرين...

مصرع عامل جراء سقوط جسم ثقيل عليه في بيتح تكفا مصرع عامل جراء سقوط جسم ثقيل عليه في بيتح تكفا 2019-06-10 | 20:51:09

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: قبل قليل تلقت الشرطة...

عيلوط:اتهام شاب باطلاق النار على اخر في منطقة مأهولة في وضح النهار عيلوط:اتهام شاب باطلاق النار على اخر في منطقة مأهولة في وضح النهار 2019-06-10 | 19:15:32

قدمت النيابة العامة لواء الشمال اليوم الاثنين لائحة اتهام بحق شاب (30 عاماً)اطلق...

اصابة خطيرة لفتى ونفوق حصان جراء دهسهما قرب مفرق مجيدو اصابة خطيرة لفتى ونفوق حصان جراء دهسهما قرب مفرق مجيدو 2019-06-10 | 20:09:07

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:وقع حادث طرق على...

اصابة عامل سقط بورشة بناء في كابول اصابة عامل سقط بورشة بناء في كابول 2019-06-10 | 17:13:25

أصيب عامل يبلغ من العمر عاماً بجراح متوسطة جراء سقوطه خلال عمله في ورشة بناء في...

مجلس محلي كفرمندا يعقب على قرار اغلاق المركز اليومي للمسن مجلس محلي كفرمندا يعقب على قرار اغلاق المركز اليومي للمسن 2019-06-10 | 17:09:16

جاء في بيان صادر عن مجلس كفرمندا المحلي:"حسب طريقة العمل المتبعة في وزارة الداخلية...

مصرع حسين فلاح من عرب الهيب بظروف تراجيدية مصرع حسين فلاح من عرب الهيب بظروف تراجيدية 2019-06-10 | 15:18:16

اعلن طاقم طبي في قرية عرب الشبلي اليوم الاثنين وفاة حسين محمد فلاح "ابو رامي" عن...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids شارع 90 عين جدي الجنوب اغلاق شوارع سيول امطار مصرع 37 مواطن عربي جمعية أور يروك عربيا حوادث طرق مروعه شوارع البلاد منذ بداية العام 2016 اصابات انقلاب جرافة هضبة الجولان حادث طرق اسعاف مروحية نقل مصابين مستشفى شرطة حريق كراج المنطقة الصناعية الناصرة طواقم اطفاء النقب هدم بيت أب طفلة مريضة صحية المحكمة اسرائيل غير المعترف بها البقيعةحادث طرق مروع طريق قرب ايلات مصرع اصابة اخرين مستشفى الشرطة تمديد اعتقال صهر قائد مركز شرطة منطقة الشمال تلقي رشوىمفيد مرعي فرز اصوات انتخاب رئيسا لمجلس حرفيش المحلي المرشح باقة الغربية يتضامنون تظاهرة المسجد الاقصى القدس اهالي مصرع فايز بيومي شاب عربي عامل حادث كرني شومرون مصنع شايش حجر شاب شرطة اسعاف تحقيق مشاركة واسعة ام الفحم ماستر شيف بلدية طبخ خلويات كونديتوريا مطبخ الشرطة تفض مظاهرة عكا اعتقال مشاركين القدس الاقصى أمر هدم بيت عائلة خميس محمود الحسينية قرية مناشدة اطفاء منطقة صناعية جلسة عمل مجلس محلي محطة الناصرة اصابة طفل حورة النقب سقط من حافلة ركاب مستشفى سوروكا العلاج الشرطة اسعاف
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com