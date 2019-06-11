عريقات:, إدارة, ترمب, بدأت, هجوما, على, كل, ما, هو, فلسطيني,

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إيران هي من يهدد إسرائيل علانية،...
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني ان الاتصالات مستمرة مع كل...
رعى الملك عبد الله الثاني، بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني،...
قال شيخ الأزهر، د. أحمد الطيب، إن القرآن الكريم أخبر عن كائنات اسمها الجن ولها...
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العالم يمر بمرحلة خطيرة، وأنه من الهام البحث...
وفقا لصحيفة ” ميرور البريطانية ” أن زعيم كوريا الشمالي ” كيم جونغ أون ” قام...
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن قائد القوات المركزية الأميركية في الشرق الأوسط،...
دعا المجلس العسكري بالسودان للتراجع عن العصيان المدني الذي بدأته قوى المعارضة...
قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني للصحفيين في لندن، مساء...
قال مصدر مطلع إن مصر وجهت دعوة لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية،...