عريقات:, إدارة, ترمب, بدأت, هجوما, على, كل, ما, هو, فلسطيني,

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات إن إدارة الرئيس ترمب ومن خلال مبعوثيها، بدأت هجوما على كل فلسطيني يقبض على الجمر ويواصل صموده وصبره .

وأضاف عريقات، ، أن الولايات المتحدة لديها أدوات للتوظيف وتمول الكثير من المؤسسات لكونها قوة عظمى وتصدر تعليمات للهجوم على كل ما هو فلسطيني بوصفه غير واقعي وفاسد وتصوير الاحتلال الإسرائيلي بأن ليس له ذنب، وأشار إلى تصريحات كوشنير التي قال فيها إن الجانب الفلسطيني إذا قبل ما طرح فهو مؤهل لقيادة شعبنا وإذا رفض فهو قيادة فاسدة وغير مؤهلة، مضيفا أن ذلك يأتي في إطار الخطة الكبرى والمؤامرة على شعبنا.وبين أن اجتماعا تشاوريا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير سيعقد يوم الخميس المقبل لبحث كل التطورات السياسية، مبينا أن الرئيس محمود عباس يواصل إرسال الوفود برسائل شخصية إلى جميع أنحاء العالم والتواصل مع كل الأطراف الدولية لحشد الدعم للموقف الفلسطيني.وجدد عريقات مطالبته الدول التي وجهت لها الدعوات للمشاركة في ورشة المنامة ألا تلبي الدعوة، مضيفا أنه لا يعقل أن يعقد مؤتمر في عاصمة عربية حول فلسطين دون استشارتها.