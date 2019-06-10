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وفد من المعارضة السورية في الخارج يزور إسرائيل



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يزور البلاد وفد من المعارضة السورية في الخارج برئاسة المعارض عصام زيتون لبحث مبادرة سلام سورية إسرائيلية. 


ونشر الإعلامي إيدي كوهين تغريدة على حسابه في "تويتر" أن وفدا من المعارضة السورية موجود في تل أبيب ويلتقي مع المسؤولين الإسرائيليين.

وأجرت قناة مكان حوارًا مع المعارض عصام زيتون الذي يزور البلاد على رأس وفد من المعارضة السورية في الخارج.

كما نشر كوهين مقطع فيديو خلال لقائه المعارض السوري المقيم في ألمانيا عصام زيتون الذي يترأس الوفد، وكشف فيه بعض التفاصيل حول الزيارة وهدفها، مضيفا أنه بحث مع زيتون مبادرته للسلام في سوريا.وقال زيتون في الفيديو إن "المبادرة تنطلق من قناعة بأن السوريين لم يصلوا إلى صيغة لإنهاء القتل على الأقل، وترمي إلى تأمين مصالح دول استراتيجية وقطع الأياد الطامعة في سوريا.
وأوضح أنها تقترح وضع سوريا خلال المرحلة الانتقالية تحت الوصاية الدولية كون المعارضة غير قادرة على تشكيل مؤسسات أمنية.وقال: "في البداية تجب معالجة ملف الأمن.. فنحن بحاجة إلى دول أو تحالفات أو ائتلافات دولية عسكرية تتدخل لفرض الأمن".وتسعى الخطة أيضا إلى "إخراج الجهات الطامعة، وعلى رأسها إيران، من سوريا للحد من سلطة الأسد".
وفد من المعارضة السورية في الخارج يزور إسرائيل




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