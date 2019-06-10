يوم, رياضي, حافل, في, دير, حنا,

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يزور البلاد وفد من المعارضة السورية في الخارج برئاسة المعارض عصام زيتون لبحث...
أصيب شاب يبلغ من العمر 25 عاماً مساء اليوم الاثنين جراء تعرضه للطعن في شارع هرتسل...
لقي فتى يبلغ من العمر 16 عاماً مصرعه جراء حادث طرق مروع , كما واصيب شخصين أخرين...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: قبل قليل تلقت الشرطة...
قدمت النيابة العامة لواء الشمال اليوم الاثنين لائحة اتهام بحق شاب (30 عاماً)اطلق...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:وقع حادث طرق على...
أصيب عامل يبلغ من العمر عاماً بجراح متوسطة جراء سقوطه خلال عمله في ورشة بناء في...
جاء في بيان صادر عن مجلس كفرمندا المحلي:"حسب طريقة العمل المتبعة في وزارة الداخلية...
اعلن طاقم طبي في قرية عرب الشبلي اليوم الاثنين وفاة حسين محمد فلاح "ابو رامي" عن...
نظمت اليوم وقفة احتجاجية لعدد من المسنين في قرية كفرمندا رفضا لقرار اغلاق المركز...