يوم, رياضي, حافل, في, دير, حنا,

وسط اجواء احتفالية ، شهد الملعب البلدي في دير حنا يوما رياضيا ، العاب منفوخة ومحطات تنافسية عديدة ،بمشاركة الاهالي وعدد كبير من اهالي القرية .

كما و تحدث رئيس المجلس المحلي السيد قاسم سالم على اهمية الرياضة للبلد واعدا بتطوير الرياضة في البلدة بجميع فروعها ودعم فريق كرة القدم للكبار.