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يوم رياضي حافل في دير حنا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



وسط اجواء احتفالية ، شهد الملعب البلدي في دير حنا يوما رياضيا ، العاب منفوخة ومحطات تنافسية عديدة ،بمشاركة الاهالي وعدد كبير من اهالي القرية . 


كما و تحدث رئيس المجلس المحلي السيد قاسم سالم على اهمية الرياضة للبلد واعدا بتطوير الرياضة في البلدة بجميع فروعها ودعم فريق كرة القدم للكبار.




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