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طعن شاب في حيفا وحالته متوسطة



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أصيب شاب يبلغ من العمر 25 عاماً مساء اليوم الاثنين جراء تعرضه للطعن في شارع هرتسل في مدينة حيفا .


الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت الشاب الى المستشفى لاستكمال العلاج .

الشرطة باشرت التحقيق .
طعن شاب في حيفا وحالته متوسطة




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