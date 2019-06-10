طعن, شاب, في, حيفا, وحالته, متوسطة,

الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت الشاب الى المستشفى لاستكمال العلاج .الشرطة باشرت التحقيق .

أصيب شاب يبلغ من العمر 25 عاماً مساء اليوم الاثنين جراء تعرضه للطعن في شارع هرتسل في مدينة حيفا .

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