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مصرع عامل جراء سقوط جسم ثقيل عليه في بيتح تكفا



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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: قبل قليل تلقت الشرطة بلاغ عن حادثة عمل في شارع شاحام في مدينة بيتاح تيكفا.


من فحص أولي اجرته الشرطة تبين أن جسم ما سقط من ارتفاع واصاب العامل.


إثر الحادث احيل العامل الى مستشفى بلينسون وهو بحالة صعبة جدا هناك للاسف الشديد تم الاقرار عن وفاته.

تم اعلام مندوبي وزارة العمل.

يتم فحص ملابسات الحادث

مصرع عامل جراء سقوط جسم ثقيل عليه في بيتح تكفا




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