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راموس يكشف حقيقة توسط كريستيانو لضمه إلى يوفنتوس



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد، حقيقة تواصل كريستيانو رونالدو، زميله السابق في الملكي ومهاجم يوفنتوس الحالي، معه لإقناعه بالانضمام إلى صفوف البيانكونيري في الميركاتو الصيفي.

وقال راموس، في تصريحات لشبكة "سبورت ميدياست": "لدي علاقة رائعة مع كريستيانو، لكنني واصلت مشواري مع ريال مدريد، دعنا نترك شائعات السوق جانبًا، رونالدو لم يتصل بي لأنتقل إلى يوفنتوس".
وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن البرتغالي رونالدو تدخل لإقناع راموس بالانضمام ليوفنتوس.
وارتبط راموس بالرحيل عن ريال مدريد، في الأيام الماضية، قبل أن يعلن فلورنتينو بيريز، رئيس الميرينجي، رفضه ذلك، كما خرج المدافع ليؤكد استمراره في مؤتمر صحفي منذ عدة أيام.
وشارك راموس البالغ من العمر 33 عامًا، في 28 مباراة هذا الموسم بالدوري الإسباني، تمكن فيها من تسجيل 6 أهداف.
راموس يكشف حقيقة توسط كريستيانو لضمه إلى يوفنتوس




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