عيلوط:اتهام, شاب, باطلاق, النار, على, اخر, في, منطقة, مأهولة, في, وضح, النهار,

قدمت النيابة العامة لواء الشمال اليوم الاثنين لائحة اتهام بحق شاب (30 عاماً)اطلق النار على اخر في وضح النهار ببلدة عيلوط في تاريخ 14-05-2019 .

ونسبت لائحة الاتهام عدة تهم للشاب منها حيازة السلاح واستعماله في مكان عام والتشويش على مجريات التحقيق .وجاء في بيان صادر عن شرطة المروج انه في تاريخ 14-05-2019 الساعة الحادية عشر ظهراً قام المتهم باطلاق النار على شاب اخر في وضح النهار وهرب من المكان مما ادى الى اضرار في السيارة , الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق وبعد اسبوعين في تاريخ 30-05-2019 تم اعتقاله في طريق عودته الى عيلوط .وخلال التحقيقات تبين أن الخلفية تعود لنزاع بينهما وعندما التقى الشابين في نفس الشارع قام المتهم باطلاق النار عليه .