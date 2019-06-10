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عيلوط:اتهام شاب باطلاق النار على اخر في منطقة مأهولة في وضح النهار



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



قدمت النيابة العامة لواء الشمال اليوم الاثنين لائحة اتهام بحق شاب (30 عاماً)اطلق النار على اخر في وضح النهار ببلدة عيلوط في تاريخ 14-05-2019 .


ونسبت لائحة الاتهام عدة تهم للشاب منها حيازة السلاح واستعماله في مكان عام والتشويش على مجريات التحقيق .

وجاء في بيان صادر عن شرطة المروج انه في تاريخ 14-05-2019 الساعة الحادية عشر ظهراً قام المتهم باطلاق النار على شاب اخر في وضح النهار وهرب من المكان مما ادى الى اضرار في السيارة , الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق وبعد اسبوعين في تاريخ 30-05-2019 تم اعتقاله في طريق عودته الى عيلوط .

وخلال التحقيقات تبين أن الخلفية تعود لنزاع بينهما وعندما التقى الشابين في نفس الشارع قام المتهم باطلاق النار عليه .




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