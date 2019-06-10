نتنياهو: لن نسمح لطهران بتطوير الأسلحة النووية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إيران هي من يهدد إسرائيل علانية، وأنها تواصل ترسيخ وجودها العسكري في سوريا. وكتب نتنياهو، في تغريدة على "تويتر": "قلت حول تصريحات ظريف وتسريع وتيرة البرنامج النووي الإيراني، أنه يكذب مرة أخرى". وأضاف: "إيران هي التي تهدد كل يوم وعلنا بتدمير إسرائيل.. إيران تستمر في التموضع عسكريا بسوريا"، وتابع، "أعلنت اليوم بأن إيران تسرع وتيرة برنامجها النووي.. لن نسمح لطهران بتطوير الأسلحة النووية".