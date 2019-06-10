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اصابة خطيرة لفتى ونفوق حصان جراء دهسهما قرب مفرق مجيدو



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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:وقع حادث طرق على الطريق 66 من حاجز سالم إلى مفرق مجيدو، حيث اصطدمت سيارة خاصة بحصان ركب عليه صبيًا يبلغ من العمر 14 عامًا اثناء عبور الطريق.

اثر الحادث،  أصيب الصبي بجروح خطيرة ونقل إلى مستشفى رامبام لتلقي العلاج  كما وادى الحادث الى نفوق الحصان في المكان.
 افراد من الشرطة في المكان ، ويوجهون حركة المرور، هذا الى جانب ابعاد الناس الفضوليين عن المكان. محققو مختصو حوادث طرق  يحققون في ملابسات الحادث.
 سائق السيارة المشتبه في أوائل العشرينات من عمره احيل الى التحقيق.




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