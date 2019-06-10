اصابة, خطيرة, لفتى, ونفوق, حصان, جراء, دهسهما, قرب, مفرق, مجيدو,

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يزور البلاد وفد من المعارضة السورية في الخارج برئاسة المعارض عصام زيتون لبحث...
وسط اجواء احتفالية ، شهد الملعب البلدي في دير حنا يوما رياضيا ، العاب منفوخة...
أصيب شاب يبلغ من العمر 25 عاماً مساء اليوم الاثنين جراء تعرضه للطعن في شارع هرتسل...
لقي فتى يبلغ من العمر 16 عاماً مصرعه جراء حادث طرق مروع , كما واصيب شخصين أخرين...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: قبل قليل تلقت الشرطة...
قدمت النيابة العامة لواء الشمال اليوم الاثنين لائحة اتهام بحق شاب (30 عاماً)اطلق...
أصيب عامل يبلغ من العمر عاماً بجراح متوسطة جراء سقوطه خلال عمله في ورشة بناء في...
جاء في بيان صادر عن مجلس كفرمندا المحلي:"حسب طريقة العمل المتبعة في وزارة الداخلية...
اعلن طاقم طبي في قرية عرب الشبلي اليوم الاثنين وفاة حسين محمد فلاح "ابو رامي" عن...
نظمت اليوم وقفة احتجاجية لعدد من المسنين في قرية كفرمندا رفضا لقرار اغلاق المركز...