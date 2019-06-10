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اصابة عامل سقط بورشة بناء في كابول



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أصيب عامل يبلغ من العمر  عاماً بجراح متوسطة جراء سقوطه خلال عمله في ورشة بناء في بلدة كابول عصر اليوم الاثنين , حيث افاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن المصاب وصل الى عيادة طبية في البلدة ونقل من هناك لمستشفى نهاريا لاستكمال العلاج .


الشرطة باشرت التحقيق .
اصابة عامل سقط بورشة بناء في كابول




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