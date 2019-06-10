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السلطة الفلسطينية تضغط لمقاطعة ورشة البحرين وتحضر فعاليات في الضفة وغزة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني ان الاتصالات مستمرة مع كل الجهات الدولية والعرب لضمان عدم مشاركتهم في المؤتمر الذي دعت اليه الولايات المتحدة والمقرر عقده اواخر الشهر الحالي في البحرين .  وقال مجدلاني في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الاثنين ، إن الفترة القادمة وقبل ال 24 من الشهر الجاري ستشهد اتصالات مكثفة وجهدا دوليا كبيرا وتواصل مع كافة الأطراف التي تشكل ثقلا في المنطقة في ظل اعلان عدد من الدول عدم مشاركتها في المؤتمر.  وأضاف أن اجتماعا تشاوريا ستعقده اللجنة يوم الخميس المقبل لمناقشة كل هذه التطورات وبحث كيفية احباط ومحاصرة المشروع الامريكي.  وفي ذات السياق، أعلن منسق القوى والفصائل الوطنية في منظمة التحرير واصل أبو يوسف عن سلسلة من الفعاليات ستطلق خلال الأيام القادمة رفضا لما اسماه المشاريع المشبوهة التي تستهدف القضية الفلسطينية.  وأوضح أبو يوسف في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الاثنين ، ان هناك مجموعة من الأليات التي اتخذت خلال الاجتماع الذي عقد بالأمس على مستوى كافة فصائل منظمة التحرير ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات والمنظمات الشعبية وشخصيات مستقلة لمواجهة الورشة الاقتصادية في البحرين وما تسمى صفقة القرن .وأضاف أبو يوسف انه يجري التحضير لعدة فعاليات ستنظم في الضفة وغزة وفي العديد من مخيمات اللجوء والشتات ستكون ذروتها في الرابع والعشرين من الشهر الجاري عشية عقد مؤتمر المنامة، مشيرا الى فعاليات ستنظم يوم الجمعة المقبل في مناطق التماس وقطاع غزة.
السلطة الفلسطينية تضغط لمقاطعة ورشة البحرين وتحضر فعاليات في الضفة وغزة




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