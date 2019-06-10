مجلس, محلي, كفرمندا, يعقب, على, قرار, اغلاق, المركز, اليومي, للمسن,

كلمات متعلقةمجلس, محلي, كفرمندا, يعقب, على, قرار, اغلاق, المركز, اليومي, للمسن,
أصيب عامل يبلغ من العمر عاماً بجراح متوسطة جراء سقوطه خلال عمله في ورشة بناء في...
اعلن طاقم طبي في قرية عرب الشبلي اليوم الاثنين وفاة حسين محمد فلاح "ابو رامي" عن...
نظمت اليوم وقفة احتجاجية لعدد من المسنين في قرية كفرمندا رفضا لقرار اغلاق المركز...
وفقا للبيانات الصادرة عن جمعية أور ياروك في منطقة المدن, أصيب أكثر من 800 طفل وشاب...
قال المتحدث باسم شرطة يفتاخ في مدينة يافا في بيان عممه على وسائل الاعلام أنه...
يستدل من تقرير نشرته وزارة حماية البيئة أن الخطة لتقليص تلوث الجو في منطقة خليج...
اعتقلت الشرطة اليوم الاثنين خلال حملة واسعة النطاق بحثا عن اسلحة غير مرخصة في...
نُظّم في العاصمة الألمانية برلين، المؤتمر الدوليّ السنوي للطب الملّطف. وشارك...
جاءنا في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ...
اصيب شاب من قرية الجديدة باصابات خطيرة اثر تعرضه ليلة امس لحادث طرق مروع في...