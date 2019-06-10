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رونالدو: أرقامي تتحدث عن نفسها



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعرب البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن سعادته بعد الفوز بلقب دوري أمم أوروبا برفقة منتخب بلاده على حساب هولندا، أمس الأحد، بنتيجة (1-0) في المباراة النهائية.



وأبرزت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، تصريحات الدون عند سؤاله على الكرة الذهبية، وقال: "لقد فزت بثلاث مسابقات، كنت بخير كما هو الحال دائمًا".


وأضاف "طوال مسيرتي الكروية لم يكن هناك وقت لعبت فيه بشكل سيئ، وهذا العام لم يكن مختلفًا، في 16 سنة، الأرقام تتحدث عن نفسها، ماذا يمكنني أن أفعل؟".


وحول ما إذا كان يستحق الكرة الذهبية من عدمها، صرح "لا أعرف، أترك هذا السؤال لك، أنتم من يمكنكم تقييم أدائي، لن أقوم بتقييم نفسي".


وواصل "لا يمكنك أن تفوز دائمًا، لكن حقيقي أن المنتخب البرتغالي يمر بلحظات جيدة منذ الفوز بكأس الأمم الأوروبية 2016، والآن دوري الأمم، إنها لحظة حيث يستمتع 
فيها المنتخب وأنا أيضًا، لأن اللعب مع بلادي أمر ممتع وكذلك الفوز بالبطولات مهم للغاية".


وختم الدون "الدعم في المباراة كان لا يصدق، ليس فقط لي ولكن لزملائي، لقد ساعدونا، أنا أحاول مساعدة الصغار، وهم أيضًا يحاولون مساعدتي، إنه تواصل مثالي بيننا"




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