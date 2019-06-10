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بعد شهرين من التوقف.. عادل إمام يعود لتصوير "فالنتينو"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بعدما توقف تصوير العمل لأكثر من شهرين حيث كان من المقرر أن يعرض في الموسم الرمضاني الماضي، يعود الممثل المصري ​عادل إمام​ من جديد لإستكمال تصوير مسلسله "فالنتينو".



وسيصور إمام مشاهده من العمل خلال الأيام القليلة المقبلة في ستديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي في مصر، بحسب القائمين على المسلسل.


"فالنتينو" من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام، بطولة عادل إمام، ودلال عبد العزيز، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، وسليمان عيد وحمدي الميرغني.


يذكر ان المسلسل تم تأجيل عرضه من رمضان الماضي الى رمضان 2020 بسبب عدم الإنتهاء من تصويره بسبب الوعكة الصحية التي تعرض لها الممثل عادل إمام.




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