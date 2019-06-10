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لم يعجبها عطره.. فطلّقته!



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تقدّمت سيدة مصرية أمام محكمة الأسرة في محافظة ​القاهرة​، بدعوى طلاق من زوجها بعد زواج دام 5 سنوات، مؤكدة أنّ زوجها إعتاد وضع نوع معين من ​العطر​ ذي رائحة نفاذة للغاية، يثير استياءها ويسبب لها ألماً حاداً بأنفها نظراً لمعاناتها من مرض مزمن ب​الجيوب الأنفية​، وحذرته مراراً وتكراراً لاستبدال العطر بنوع آخر أو التوقف نهائياً عن وضع العطور في المنزل، لكن دون جدوى أو استجابة منه لطلبها.



وذكرت الزوجة المصرية في دعواها، أن مطالبتها المتكررة لزوجها دفعت بنشوب مشادة كلامية، إنتهت بضربها ضرباً مبرحاً، ترك آثاراً على وجهها وجسدها النحيل. 


وأكدت الزوجة أنها فشلت في التوافق مع زوجها، وساد الملل حياتها، ولذلك إضطرت لمغادرة منزل الزوجية والإقامة في منزل والدها حتى يعود زوجها لرشده، مشيرة إلى أن والدها طلب منه الإقلاع عن نوعية هذه العطور، ولم يستجب له.




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