أمراض, قاتلة, تهدد, حياة, من, يتخطى, وجبة, الإفطار,

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أظهرت نتائج تجارب أجراها علماء جامعة أريزونا، أن سوء النوم وغير الكافي يؤدي إلى...
عارضت نتائج دراسة جديدة الفكرة السائدة التي تقول إن لحوم الأسماك والدواجن...
إذا كنت تتناول فيتامين (د) وتتوقع أن يقلل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من السكري...
أفادت دراسة أمريكية حديثة، بأن عدم تناول ما يكفي من الفواكه والخضروات يوميًا قد...
ان كنت تتناول فيتامين (د) وتتوقع أن يقلل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري...
كشفت دراسات طبية حديثة أن الإكثار من تناول الأطعمة المصنعة يعرض الإنسان إلى...
رغم أن البطيخ يحتوي على ما نسبته 92 في المئة من الماء، فإن له فوائد صحية عديدة، وكل...
يمكن لمشروب عصير الطماطم غير المملح أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، وفقا لما...
أظهرت أبحاث جديدة أن البشر يبتلعون ويستنشقون عشرات آلاف جزئيات البلاستيك سنوياً....
سواء كنت تعاني من إصابة قديمة تترك آلامها المستمرة، أو بداية التهاب المفاصل، فمن...