الأردن يحتفل بعيد الجلوس الملكي - صور وفيديو

رعى الملك عبد الله الثاني، بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، الاحتفال الذي أقامته القوات المسلحة الأردنية بمناسبة عيد الجلوس الملكي، وذكرى الثورة العربية الكبرى، ويوم الجيش، اليوم الإثنين.

وأطلقت المدفعية 21 طلقة كتحية للملك عبد الله في موقع الاحتفال، حيث استقبله رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش العربي الفريق الركن محمد فريحات، وذلك بحسب ما ذكرت صحيفة الغد الأردنية.وكرم الملك عبد الله عددًا من منتسبي الجيش والقوات المسلحة والأمن العام والمخابرات العامة والدرك، بما في ذلك المصابون العسكريون، تقديرًا لعطائهم وتضحياتهم في أداء واجباتهم بشجاعة وإخلاص.وتولى الملك عرش المملكة الأردنية الهاشمية في 7 فبراير/شباط 1999 بعد وفاة والده الملك الحسين بن طلال، وتم تنصيبه في 9 يونيو/حزيران من نفس العام فيما يعرف بيوم الجلوس الملكي