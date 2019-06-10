تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-10 17:13:25 اصابة عامل سقط بورشة بناء في كابول |  2019-06-10 17:11:41 السلطة الفلسطينية تضغط لمقاطعة ورشة البحرين وتحضر فعاليات في الضفة وغزة |  2019-06-10 17:09:16 مجلس محلي كفرمندا يعقب على قرار اغلاق المركز اليومي للمسن |  2019-06-10 15:18:16 مصرع حسين فلاح من عرب الهيب بظروف تراجيدية |  2019-06-10 16:00:12 وقفة احتجاجية لعدد من المسنين في قرية كفرمندا رفضا لقرار اغلاق المركز اليومي للمسن في البلدة |  2019-06-10 15:22:44 في العقد الماضي خلال العطلة الصيفية – سخنين تضم أكبر عدد من الأطفال والشباب المصابين العرب |  2019-06-10 14:20:34 شيخ الأزهر : تلبس الجن بالإنسان خيالات.. ومن يدعي إخراجه من الجسد "كاذب ومرتزق" |  2019-06-10 14:18:41 بوتين: العالم وصل بالفعل إلى نقطة خطرة |  2019-06-10 14:13:55 الشرطة: اعتقال مشتبه بضلوعه في حادث طرق بيافا اسفر عن مصرع الشاب محمد ابراهيم |  2019-06-10 14:03:29 الهند.. الحر يقتل القرود والعواصف تقتل البشر |  2019-06-10 13:49:57 المدعية على نيمار بالاغتصاب توجه له تهمة "مشينة جديدة" |  2019-06-10 13:45:27 انخفاض نسبة تلوث الجو في منطقة خليج حيفا |  2019-06-10 14:00:08 راموس يضع شروطا غريبة للمدعوين في حفل زفافه !! |  2019-06-10 12:36:46 ضبط أسلحة وذخيرة في عبلين واعتقال 3 مشتبهين |  2019-06-10 12:24:51 كيم يعدم جنرالا على طريقة ” جيمس بوند “ !! |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

في العقد الماضي خلال العطلة الصيفية – سخنين تضم أكبر عدد من الأطفال والشباب المصابين العرب



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



وفقا للبيانات الصادرة عن جمعية أور ياروك في منطقة المدن,  أصيب أكثر من 800 طفل وشاب من الفئة العمرية (0-19) في حوادث الطرق خلال العطلة الصيفية السابقة, حيث قتل ستة منهم. في العقد الماضي (2009-2018) أصيب حوالي 10,000 طفل وشاب في حوادث الطرق في منطقة المدن والبلدات خلال أشهر العطلة الصيفية (يونيو - أغسطس). في القدس أصيب أكثر من 1000 طفل وشاب في حوادث الطرق خلال الأشهر الثلاثة من العقد الأخير من العطلة الصيفية, حيث تعتبر المدينة التي لديها أكبر عدد من المصابين. أما في تل أبيب أصيب ما يقرب من 600 طفل ومراهق خلال هذه السنوات بجروح خلال العطلة الصيفية.



خلال العطلة الصيفية يوجد العديد من الطلاّب والأطفال بدون أطر, ويلعبون في الخارج في الهواء الطلق, ويقضون وقتًا في المسبح, والبحر, وقضاء الوقت في الرحلات والتجول في الشوارع, مما يجعلهم أكثر عرضة للخطر وأخطار الطرق. كل عام يتعرّض للإصابة ما متوسطه 940 من الأطفال والشباب في حوادث الطرق خلال أشهر الصيف. يعكس هذا الرقم الصعب المخاطر التي يتعرض لها الأطفال والمراهقون (الذين تتراوح أعمارهم بين 0 - 19 عامًا) في الأشهر التي يُفترض أنها الأكثر متعة في العام.


وفقا للبيانات الصادرة عن جمعية أور ياروك واستنادا إلى البيانات الصادرة من المكتب المركزي للإحصاء, خلال العقد الماضي أصيب 126 طفلا وشابا في مدينة سخنين في يونيو-يوليو -أغسطس, وإصابة 111 طفلا في الناصرة أما في باقة الغربية فقد أصيب 96 طفلا.


إيريز كيتا, مدير عام جمعية أور ياروك يقول أن: "عطلة الصيف هو الوقت المناسب للأطفال والشباب للاستمتاع, وقضاء الوقت مع الأصدقاء والاسترخاء, وإنما هذا أيضًا الوقت الذي يتعرضون فيه لخطر متزايد للإصابة في حوادث الطرق لأنهم يقضون ساعات طويلة في الخارج أي في الهواء الطلق وبدون أطر واقية. من أجل مساعدتهم على العبور بحرية وبأمان يجب على وزارة المواصلات والسلامة على الطرق, وبالتعاون مع السلطات المحلية, العمل على زيادة ونشر الوعي لدى الجمهور بالقضايا المتعلقة بالأطفال مثل العبور الآمن للطريق وركوب الدراجات في مكان آمن وغير ذلك. كذلك يجب على السلطات أيضًا اتخاذ تدابير لزيادة سلامة الأطفال والشباب مثل تثبيت مطبات السرعة في البيئات التي يوجد بها تركيز عالي للأطفال, مما سيساعد على إبطاء وتقليل سرعة تنقل المركبات في المنطقة وبالتالي الحد من عدد الحوادث والإصابات". 


 
·         في سخنين أصيب 126 من الأطفال والشباب من الفئة العمرية (0-19) في حوادث الطرق خلال العقد الماضي (2009-2018), منهم خمسة أصيبوا بجروح خطيرة. خلال العطلة الصيفية السابقة (في عام 2018) أصيب 11 طفلاً ومراهقًا في المدينة.


·         في الناصرة أصيب 111 طفلاً وشابًا من الفئة العمرية (0-19) في حوادث الطرق خلال العقد الماضي (2009-2018), 15 منهم أصيبوا بجروح خطيرة. خلال العطلة الصيفية السابقة (في عام 2018) أصيب 11 طفلاً ومراهقًا في المدينة.


·         في باقة الغربية أصيب 96 طفلاً وشابا من الفئة العمرية (0-19) في حوادث الطرق خلال العقد الماضي (2009-2018), منهم اثنان قُتلوا و 11 آخرون أصيبوا بجروح خطيرة. خلال العطلة الصيفية السابقة (في عام 2018) أصيب خمسة أطفال ومراهقين في المدينة.


·         في أم الفحم أصيب 79 طفلاً وشابًا من الفئة العمرية (0-19) في حوادث الطرق خلال العقد الماضي (2009-2018), أسفر عن مقتل واحد منهم وأصيب عشرة آخرون بجروح خطيرة. خلال العطلة الصيفية السابقة (2018) أصيب سبعة أطفال ومراهقين في المدينة. 


·         في الجديدة-المكر أصيب 79 طفلاً وشابًا من الفئة العمرية (0-19) في حوادث الطرق خلال العقد الماضي (2009-2018), مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة تسعة آخرين بجروح خطيرة. في العطلة الصيفية السابقة (2018) أصيب طفلان ومراهقان في المدينة.


·         في شفا عمرو أصيب 66 طفلاً وشابًا من الفئة العمرية (0-19) في حوادث الطرق خلال العقد الماضي (2009-2018), أربعة منهم أصيبوا في بجروح خطيرة. خلال العطلة الصيفية السابقة (في عام 2018) أصيب 12 طفلاً ومراهقًا في المدينة.


من أجل الحد من التعرض الشديد للأطفال خلال العطلة الصيفية عملت جمعية أور ياروك على تضافر الجهود سويا مع فرع شيلا"ح التابع لوزارة التربية والتعليم. وفي إطار التعاون, سيتم نشر حوالي 4,000 مدرّب من الشباب شاب من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 13 - 17 عامًا, في الفترة من 21 يونيو 2019 في المدارس الابتدائية لإجراء تدريب تجريبي على السلامة على الطرق والذي من المتوقع أن يصل إلى 200,000 طالب من الصف الثالث والرابع في جميع أنحاء البلاد.




كلمات متعلقة

في, العقد, الماضي, خلال, العطلة, الصيفية, –, سخنين, تضم, أكبر, عدد, من, الأطفال, والشباب, المصابين, العرب,

تابعونــا

اصابة عامل سقط بورشة بناء في كابول اصابة عامل سقط بورشة بناء في كابول 2019-06-10 | 17:13:25

أصيب عامل يبلغ من العمر عاماً بجراح متوسطة جراء سقوطه خلال عمله في ورشة بناء في...

مجلس محلي كفرمندا يعقب على قرار اغلاق المركز اليومي للمسن مجلس محلي كفرمندا يعقب على قرار اغلاق المركز اليومي للمسن 2019-06-10 | 17:09:16

جاء في بيان صادر عن مجلس كفرمندا المحلي:"حسب طريقة العمل المتبعة في وزارة الداخلية...

مصرع حسين فلاح من عرب الهيب بظروف تراجيدية مصرع حسين فلاح من عرب الهيب بظروف تراجيدية 2019-06-10 | 15:18:16

اعلن طاقم طبي في قرية عرب الشبلي اليوم الاثنين وفاة حسين محمد فلاح "ابو رامي" عن...

وقفة احتجاجية لعدد من المسنين في قرية كفرمندا رفضا لقرار اغلاق المركز اليومي للمسن في البلدة وقفة احتجاجية لعدد من المسنين في قرية كفرمندا رفضا لقرار اغلاق المركز اليومي للمسن في البلدة 2019-06-10 | 16:00:12

نظمت اليوم وقفة احتجاجية لعدد من المسنين في قرية كفرمندا رفضا لقرار اغلاق المركز...

الشرطة: اعتقال مشتبه بضلوعه في حادث طرق بيافا اسفر عن مصرع الشاب محمد ابراهيم الشرطة: اعتقال مشتبه بضلوعه في حادث طرق بيافا اسفر عن مصرع الشاب محمد ابراهيم 2019-06-10 | 14:13:55

قال المتحدث باسم شرطة يفتاخ في مدينة يافا في بيان عممه على وسائل الاعلام أنه...

انخفاض نسبة تلوث الجو في منطقة خليج حيفا انخفاض نسبة تلوث الجو في منطقة خليج حيفا 2019-06-10 | 13:45:27

يستدل من تقرير نشرته وزارة حماية البيئة أن الخطة لتقليص تلوث الجو في منطقة خليج...

ضبط أسلحة وذخيرة في عبلين واعتقال 3 مشتبهين ضبط أسلحة وذخيرة في عبلين واعتقال 3 مشتبهين 2019-06-10 | 12:36:46

اعتقلت الشرطة اليوم الاثنين خلال حملة واسعة النطاق بحثا عن اسلحة غير مرخصة في...

الجائزة الأولى في المسابقة الدولية لفريق الطب الملطف في باداه - بوريا! الجائزة الأولى في المسابقة الدولية لفريق الطب الملطف في باداه - بوريا! 2019-06-10 | 10:35:53

نُظّم في العاصمة الألمانية برلين، المؤتمر الدوليّ السنوي للطب الملّطف. وشارك...

تخليص عامل من تحت الركام في ورشة ترميم بالقدس تخليص عامل من تحت الركام في ورشة ترميم بالقدس 2019-06-10 | 10:33:47

جاءنا في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ...

يركا - اصابة خطيرة لشاب من الجديدة بحادث طرق مروع يركا - اصابة خطيرة لشاب من الجديدة بحادث طرق مروع 2019-06-10 | 09:20:17

اصيب شاب من قرية الجديدة باصابات خطيرة اثر تعرضه ليلة امس لحادث طرق مروع في...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids د.سهيل نصر الله شفاعمرو مدير عام جديد تعيين مستشفى بوريا رجل زوج زوجته رأسها ضربها على رأسها بشاكوش الجليل الغربي اعتقال الشرطة مستشفى نهارياالمحكمة ترد طلب دعوى الغاء الانتخابات في البعينة نجيدات صالح سليمان النقب مشاركة مسيرة وادي زبالة حافلات العودة 19 النكبة اصابة طفل حورة النقب سقط من حافلة ركاب مستشفى سوروكا العلاج الشرطة اسعاف وصمة عار شمعون جابسو رئيس بلدية نتسيرت عيليت المحكمة العليا السجن الفعلي 6 اشهر طائرة خفيفة تحطم بين الناعورة دبورية استنفار طواقم اطفاء انقاذ مواد خطيرة انتشار تكريم مدير مربي عرابة مدرسة اعدادية البطوف تقاعده احمد نعامنة تكريم الشيخ رائد صلاح التماس محمد بركة المحكمة جلسة النظر استئنافمدرسة ثانوية الشاملة اسم حما مويس الرامه قرية تخريج تحتفل احتفال تخرج طلاب الفوج ال 61 مصرع عامل سقط ورشة بناء طيرة الكرمل اسعاف شرطة تحقيق تخليص عامل سقط بئر 7 امتار العفولة عمق حرائق القدس اخماد راموت ابو غوش اطفاء اخلاء بيوت تيران قلنسوة مظاهرة رفع شعارات ضد الهدم 11 بيتا جريمة اهالي رفض طلاء دهان شاحنة انسكاب شارع الناصرة الشرطة تنظيف
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com