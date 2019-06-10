في العقد الماضي خلال العطلة الصيفية – سخنين تضم أكبر عدد من الأطفال والشباب المصابين العرب

وفقا للبيانات الصادرة عن جمعية أور ياروك في منطقة المدن, أصيب أكثر من 800 طفل وشاب من الفئة العمرية (0-19) في حوادث الطرق خلال العطلة الصيفية السابقة, حيث قتل ستة منهم. في العقد الماضي (2009-2018) أصيب حوالي 10,000 طفل وشاب في حوادث الطرق في منطقة المدن والبلدات خلال أشهر العطلة الصيفية (يونيو - أغسطس). في القدس أصيب أكثر من 1000 طفل وشاب في حوادث الطرق خلال الأشهر الثلاثة من العقد الأخير من العطلة الصيفية, حيث تعتبر المدينة التي لديها أكبر عدد من المصابين. أما في تل أبيب أصيب ما يقرب من 600 طفل ومراهق خلال هذه السنوات بجروح خلال العطلة الصيفية.

خلال العطلة الصيفية يوجد العديد من الطلاّب والأطفال بدون أطر, ويلعبون في الخارج في الهواء الطلق, ويقضون وقتًا في المسبح, والبحر, وقضاء الوقت في الرحلات والتجول في الشوارع, مما يجعلهم أكثر عرضة للخطر وأخطار الطرق. كل عام يتعرّض للإصابة ما متوسطه 940 من الأطفال والشباب في حوادث الطرق خلال أشهر الصيف. يعكس هذا الرقم الصعب المخاطر التي يتعرض لها الأطفال والمراهقون (الذين تتراوح أعمارهم بين 0 - 19 عامًا) في الأشهر التي يُفترض أنها الأكثر متعة في العام.وفقا للبيانات الصادرة عن جمعية أور ياروك واستنادا إلى البيانات الصادرة من المكتب المركزي للإحصاء, خلال العقد الماضي أصيب 126 طفلا وشابا في مدينة سخنين في يونيو-يوليو -أغسطس, وإصابة 111 طفلا في الناصرة أما في باقة الغربية فقد أصيب 96 طفلا.إيريز كيتا, مدير عام جمعية أور ياروك يقول أن: "عطلة الصيف هو الوقت المناسب للأطفال والشباب للاستمتاع, وقضاء الوقت مع الأصدقاء والاسترخاء, وإنما هذا أيضًا الوقت الذي يتعرضون فيه لخطر متزايد للإصابة في حوادث الطرق لأنهم يقضون ساعات طويلة في الخارج أي في الهواء الطلق وبدون أطر واقية. من أجل مساعدتهم على العبور بحرية وبأمان يجب على وزارة المواصلات والسلامة على الطرق, وبالتعاون مع السلطات المحلية, العمل على زيادة ونشر الوعي لدى الجمهور بالقضايا المتعلقة بالأطفال مثل العبور الآمن للطريق وركوب الدراجات في مكان آمن وغير ذلك. كذلك يجب على السلطات أيضًا اتخاذ تدابير لزيادة سلامة الأطفال والشباب مثل تثبيت مطبات السرعة في البيئات التي يوجد بها تركيز عالي للأطفال, مما سيساعد على إبطاء وتقليل سرعة تنقل المركبات في المنطقة وبالتالي الحد من عدد الحوادث والإصابات".· في سخنين أصيب 126 من الأطفال والشباب من الفئة العمرية (0-19) في حوادث الطرق خلال العقد الماضي (2009-2018), منهم خمسة أصيبوا بجروح خطيرة. خلال العطلة الصيفية السابقة (في عام 2018) أصيب 11 طفلاً ومراهقًا في المدينة.· في الناصرة أصيب 111 طفلاً وشابًا من الفئة العمرية (0-19) في حوادث الطرق خلال العقد الماضي (2009-2018), 15 منهم أصيبوا بجروح خطيرة. خلال العطلة الصيفية السابقة (في عام 2018) أصيب 11 طفلاً ومراهقًا في المدينة.· في باقة الغربية أصيب 96 طفلاً وشابا من الفئة العمرية (0-19) في حوادث الطرق خلال العقد الماضي (2009-2018), منهم اثنان قُتلوا و 11 آخرون أصيبوا بجروح خطيرة. خلال العطلة الصيفية السابقة (في عام 2018) أصيب خمسة أطفال ومراهقين في المدينة.· في أم الفحم أصيب 79 طفلاً وشابًا من الفئة العمرية (0-19) في حوادث الطرق خلال العقد الماضي (2009-2018), أسفر عن مقتل واحد منهم وأصيب عشرة آخرون بجروح خطيرة. خلال العطلة الصيفية السابقة (2018) أصيب سبعة أطفال ومراهقين في المدينة.· في الجديدة-المكر أصيب 79 طفلاً وشابًا من الفئة العمرية (0-19) في حوادث الطرق خلال العقد الماضي (2009-2018), مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة تسعة آخرين بجروح خطيرة. في العطلة الصيفية السابقة (2018) أصيب طفلان ومراهقان في المدينة.· في شفا عمرو أصيب 66 طفلاً وشابًا من الفئة العمرية (0-19) في حوادث الطرق خلال العقد الماضي (2009-2018), أربعة منهم أصيبوا في بجروح خطيرة. خلال العطلة الصيفية السابقة (في عام 2018) أصيب 12 طفلاً ومراهقًا في المدينة.من أجل الحد من التعرض الشديد للأطفال خلال العطلة الصيفية عملت جمعية أور ياروك على تضافر الجهود سويا مع فرع شيلا"ح التابع لوزارة التربية والتعليم. وفي إطار التعاون, سيتم نشر حوالي 4,000 مدرّب من الشباب شاب من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 13 - 17 عامًا, في الفترة من 21 يونيو 2019 في المدارس الابتدائية لإجراء تدريب تجريبي على السلامة على الطرق والذي من المتوقع أن يصل إلى 200,000 طالب من الصف الثالث والرابع في جميع أنحاء البلاد.