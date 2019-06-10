مصرع, حسين, فلاح, من, عرب, الهيب, بظروف, تراجيدية,

اعلن طاقم طبي في قرية عرب الشبلي اليوم الاثنين وفاة حسين محمد فلاح "ابو رامي" عن عمر يناهز ال 67 عاما , بعد ان عثر على جثته في ظروف تراجيدية في احد احياء القرية .

وباشرت الشرطة التحقيق في اسباب الحادث حيث استابعدت الشرطة ان تكون خلفية الحادث جنائية.هذا وسيتم تشييع جثمانه بعد صلاة العصر مباشرة من بيته الكائن بقرية عرب الهيب "الفروش".