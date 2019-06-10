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مصرع حسين فلاح من عرب الهيب بظروف تراجيدية



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 اعلن طاقم طبي في قرية عرب الشبلي اليوم الاثنين وفاة حسين محمد فلاح "ابو رامي" عن عمر يناهز ال 67 عاما ,  بعد ان عثر على جثته في ظروف تراجيدية في احد احياء القرية .


وباشرت الشرطة التحقيق في اسباب الحادث حيث استابعدت الشرطة ان تكون خلفية الحادث جنائية.


هذا وسيتم تشييع جثمانه بعد صلاة العصر مباشرة من بيته الكائن بقرية عرب الهيب "الفروش".




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