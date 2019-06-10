تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-10 14:20:34 شيخ الأزهر : تلبس الجن بالإنسان خيالات.. ومن يدعي إخراجه من الجسد "كاذب ومرتزق" |  2019-06-10 14:18:41 بوتين: العالم وصل بالفعل إلى نقطة خطرة |  2019-06-10 14:13:55 الشرطة: اعتقال مشتبه بضلوعه في حادث طرق بيافا اسفر عن مصرع الشاب محمد ابراهيم |  2019-06-10 14:03:29 الهند.. الحر يقتل القرود والعواصف تقتل البشر |  2019-06-10 13:49:57 المدعية على نيمار بالاغتصاب توجه له تهمة "مشينة جديدة" |  2019-06-10 13:45:27 انخفاض نسبة تلوث الجو في منطقة خليج حيفا |  2019-06-10 14:00:08 راموس يضع شروطا غريبة للمدعوين في حفل زفافه !! |  2019-06-10 12:36:46 ضبط أسلحة وذخيرة في عبلين واعتقال 3 مشتبهين |  2019-06-10 12:24:51 كيم يعدم جنرالا على طريقة ” جيمس بوند “ !! |  2019-06-10 12:23:56 كويكب ضخم قد يضرب الأرض في سبتمبر |  2019-06-10 12:22:07 محمد صلاح في صدارة استفتاء ” ماركا ” لأفضل لاعب بالعالم |  2019-06-10 11:08:35 ثانوية ابن رشد في كفركنا تحتفل بتخريج فوجها ال 44 |  2019-06-10 11:00:47 طالبة مصرية تنتحر بعد خلافها مع والدها بسبب الإمتحانات |  2019-06-10 10:44:11 حسناء نهائي أبطال أوروبا تكشف "سر" اقتحام الملعب |  2019-06-10 10:40:56 في مواجهة إيران.. أميركا تتوعد بـ"حشد عسكري كثيف" |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

شيخ الأزهر : تلبس الجن بالإنسان خيالات.. ومن يدعي إخراجه من الجسد "كاذب ومرتزق"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال شيخ الأزهر، د. أحمد الطيب، إن القرآن الكريم أخبر عن كائنات اسمها الجن ولها مواصفات، ومن هنا وجب الإيمان بوجودهم حسب القدر الذي بيَّنه القرآن وأوضحته السنة النبوية الصحيحة، وفيما وراء هذين المصدرين تصبح معلوماتنا عن الجن عارية عن أي دليل من أنواع الأدلة الحسية أو العقلية.



وأضاف شيخ الأزهر، خلال برنامج "الإمام الطيب"، أن هناك فرقا بين الإيمان بالملائكة والإيمان بالجن، فالإيمان بالملائكة أصل من أصول الإيمان التي حددها النبي وهي "الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأخر والقدر"، فلو لم أؤمن بالملائكة لانهدم الإيمان تماما، أما الإيمان بالجن فإن القرآن مع كثرة ما تحدث به عن الجن لم يجعل الإيمان بهم عقيدة من عقائد الإسلام كما جعل الملائكة، وإنما تحدث عنهم فقط كما يتحدث عن الإنسان وعن كل شيء، فالتصديق بوجودهم من مقتضيات التصديق بالقرآن في كل ما حدث عنهم.


وأوضح أن حديث القرآن عن الملائكة يختلف عن حديثه عن الجن؛ فبينما يصف القرآن الملائكة بأنهم "عباد مكرمون"، وأنهم ذوات كلها خير وطاعة، يصف الجن بأنه قد يكون صالحا وقد يكون فاسدا، وفي بعض المواضع أضاف إلى الجن مهمة الوسوسة بالشر وتزيينه للناس، شأنهم في ذلك شأن المنحرفين من بني آدم، لافتا إلى أن الجن مكلف بالأوامر والنواهي الشرعية، ومكلف بالعبادة كالإنسان بدليل قول الله تعالى: "وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون".


ونوه بأن كل من يدعي إخراج الجن من جسد الإنسان "كاذب ومرتزق ومضلل"، مبينا أن كثيرا من القنوات التليفزيونية أصبحت تنتفع من خلال السحر والشعوذة، وذلك عندما أصبحت فلسفة المال هي التي تتحكم في الجميع، فكيف تتوقع لأمة يسود فيها إعلام كهذا إلا أن ينتحر الطالب بالحوت الأزرق، فالخطر الأكبر هو أن يكون مبدأ الفلوس أغلى من عقول الناس، وأيضا عندما يكون ثمنها تخريب عقول الناس وتزييف وعي الناس وإضلالهم والكذب على الناس، فالأمم لا تنهض بهذا الأسلوب إطلاقا لكن تنهض بمواجهة الحقيقة والدوران حولها ومعرفة كيف تحل المشكلة.




كلمات متعلقة

شيخ, الأزهر, :, تلبس, الجن, بالإنسان, خيالات.., ومن, يدعي, إخراجه, من, الجسد, "كاذب, ومرتزق",

تابعونــا

بوتين: العالم وصل بالفعل إلى نقطة خطرة بوتين: العالم وصل بالفعل إلى نقطة خطرة 2019-06-10 | 14:18:41

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العالم يمر بمرحلة خطيرة، وأنه من الهام البحث...

كيم يعدم جنرالا على طريقة ” جيمس بوند “ !! كيم يعدم جنرالا على طريقة ” جيمس بوند “ !! 2019-06-10 | 12:24:51

وفقا لصحيفة ” ميرور البريطانية ” أن زعيم كوريا الشمالي ” كيم جونغ أون ” قام...

في مواجهة إيران.. أميركا تتوعد بـ"حشد عسكري كثيف" في مواجهة إيران.. أميركا تتوعد بـ"حشد عسكري كثيف" 2019-06-10 | 10:40:56

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن قائد القوات المركزية الأميركية في الشرق الأوسط،...

"العسكري السوداني"مستعد للتفاوض ويدعو لوقف العصيان المدني "العسكري السوداني"مستعد للتفاوض ويدعو لوقف العصيان المدني 2019-06-10 | 09:25:21

دعا المجلس العسكري بالسودان للتراجع عن العصيان المدني الذي بدأته قوى المعارضة...

قطر تتوسط بين ايران وامريكا قطر تتوسط بين ايران وامريكا 2019-06-10 | 09:21:53

قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني للصحفيين في لندن، مساء...

مصر تدعو هنية لزيارتها وتتحفظ على جولته الخارجية مصر تدعو هنية لزيارتها وتتحفظ على جولته الخارجية 2019-06-10 | 09:18:53

قال مصدر مطلع إن مصر وجهت دعوة لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية،...

مؤلفة أردنية تطلب 13 مليون دولار تعويضا عن اتهامها بالعنصرية مؤلفة أردنية تطلب 13 مليون دولار تعويضا عن اتهامها بالعنصرية 2019-06-10 | 06:43:35

رفعت المؤلفة الأمريكية من أصل أردني ناتاشا طوال تاينز دعوى تعويض على دار "رير...

الخارجية الفلسطينية تدرس تقديم شكوى ضد السفير الأمريكي ديفيد فريدمان الخارجية الفلسطينية تدرس تقديم شكوى ضد السفير الأمريكي ديفيد فريدمان 2019-06-09 | 15:01:22

اعلنت الخارجية الفلسطينية اليوم أنها تدرس تقديم شكوى لدى المحكمة الجنائية...

وزيرا خارجية الأردن وألمانيا يؤيدان حل الدولتين وزيرا خارجية الأردن وألمانيا يؤيدان حل الدولتين 2019-06-09 | 15:01:32

أكد وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي أن هناك توافقا مع ألمانيا...

درجة الحرارة تلامس الـ65.8 درجة مئوية في الكويت درجة الحرارة تلامس الـ65.8 درجة مئوية في الكويت 2019-06-09 | 14:05:49

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر درجة الحرارة العالية في ​الكويت​...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids السجن سخنين دير حنا تهمة خلية داعش داخل اسرائيل تنفيذ سخنين بيتار القدس خسارة مواجهات شرطة القاء حجارة قنابل غاز محكمة الطاعة اتحاد عام كرة قدم مثولسخنين مكابي تل ابيب مباراة نصف نهائي كأس الدولة مباراة خسارة اسلامية الحركة الشمالية عرابة اخراج القانون حظر مؤسساتها قرية مصائد لحوم محمية سلطة الطبيعة انقاذ وحدة شاب اعتقال الرامة طفلة رضيعة المغار قرية ابتلعت 10 اغوروت قطعة معدنية شاب الطيرة هجوم سيف تفتيش اعتقال مهاجمة اصابة خطيرة شاب عربي اطلاق نار مدينة يافا تل ابيب شرطة اسعاف المحطة المركزية القدس طعن اطلاق نار فلسطين ’ اصابة امرأة اعتداء عناصر الشرطة حرس الحدود شاب عربي فلسطيني هوية اشتباه ضرب مبرح اصابته فيديو شاهدوا توثيق ضبط مواد فاسدة كمية من كراتين البيض في مدينة رهط تفتيش حملة ابادتها عطا ابو مديغم غش خداع انتحال شخصية محامي المحكمة اتهام رجل الجديدة المكر لائحة سخنين بيتار القدس مباراة بدون جمهور ستاد تيدي اتحاد ابناء لقاء مأمون شركاه رمضان 2016 حصري شاهدوا الحلقة الاولى عادل امام بطولة الصنارة نت ممرض لعق نصراوي الناصرة اتهام مستشفى العئالة المقدسة شابة مريضة اعمال مشينة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com