كلمات متعلقةشيخ, الأزهر, :, تلبس, الجن, بالإنسان, خيالات.., ومن, يدعي, إخراجه, من, الجسد, "كاذب, ومرتزق",
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العالم يمر بمرحلة خطيرة، وأنه من الهام البحث...
وفقا لصحيفة ” ميرور البريطانية ” أن زعيم كوريا الشمالي ” كيم جونغ أون ” قام...
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن قائد القوات المركزية الأميركية في الشرق الأوسط،...
دعا المجلس العسكري بالسودان للتراجع عن العصيان المدني الذي بدأته قوى المعارضة...
قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني للصحفيين في لندن، مساء...
قال مصدر مطلع إن مصر وجهت دعوة لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية،...
رفعت المؤلفة الأمريكية من أصل أردني ناتاشا طوال تاينز دعوى تعويض على دار "رير...
اعلنت الخارجية الفلسطينية اليوم أنها تدرس تقديم شكوى لدى المحكمة الجنائية...
أكد وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي أن هناك توافقا مع ألمانيا...
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر درجة الحرارة العالية في الكويت...