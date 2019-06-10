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الشرطة: اعتقال مشتبه بضلوعه في حادث طرق بيافا اسفر عن مصرع الشاب محمد ابراهيم



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قال المتحدث باسم شرطة يفتاخ في مدينة يافا في بيان عممه على وسائل الاعلام أنه استمراراً للتحقيقات في حادث الطرق الذي وقع في شارع ييفت بمدينة يافا بتاريخ 27.5.2019 بين مركبة ودراجة نارية، والذي أسفر عن مصرع سائق الدراجة، ألقت الشرطة القبض على مشتبه به يوم أمس الأحد بعد أن قام بتسليم نفسه لمركز الشرطة".

 
وأضاف "الشرطة ستقوم بعرضه على محكمة الصلح في تل ابيب اليوم الاثنين للنظر في طلب تمديد اعتقاله بشبهة التسبب بالموت المتعمد.
 
وكان حادث الطرق الذي وقع بتاريخ 27.5 الماضي في شارع ييفت أسفر عن مصرع الشاب محمد ابراهيم 20 عاماً من سكان مدينة يافا، حيث فرّ سائق المركبة من المكان دون طلب الاسعافات الاولية للمصاب، ودون ابلاغ الجهات المختصة.




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