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الهند.. الحر يقتل القرود والعواصف تقتل البشر



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تسببت موجة حر قوية غير معتادة، في ولاية ماديا براديش بوسط الهند، وصلت درجة حرارة الجو فيها إلى 46 مئوية، بمصرع 15 قردا، إضافة لمصرع 26 شخصا بسبب عواصف رعدية.



وأدى هذا الارتفاع الكبير في درجة الحرارة، إلى الصدام بين الحيوانات البرية بسبب قلة المياه، وتؤكد دائرة البيئة الإقليمية، أن هذا الأمر نادر للغاية.



وتسببت موجة الحر، بنزوح عدد كبير من الحيوانات البرية، بما في ذلك النمور، من مناطق معيشتها المعتادة، إلى مناطق أخرى في الهند، بحثا عن الماء والرطوبة.




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