تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-10 14:20:34 شيخ الأزهر : تلبس الجن بالإنسان خيالات.. ومن يدعي إخراجه من الجسد "كاذب ومرتزق" |  2019-06-10 14:18:41 بوتين: العالم وصل بالفعل إلى نقطة خطرة |  2019-06-10 14:13:55 الشرطة: اعتقال مشتبه بضلوعه في حادث طرق بيافا اسفر عن مصرع الشاب محمد ابراهيم |  2019-06-10 14:03:29 الهند.. الحر يقتل القرود والعواصف تقتل البشر |  2019-06-10 13:49:57 المدعية على نيمار بالاغتصاب توجه له تهمة "مشينة جديدة" |  2019-06-10 13:45:27 انخفاض نسبة تلوث الجو في منطقة خليج حيفا |  2019-06-10 14:00:08 راموس يضع شروطا غريبة للمدعوين في حفل زفافه !! |  2019-06-10 12:36:46 ضبط أسلحة وذخيرة في عبلين واعتقال 3 مشتبهين |  2019-06-10 12:24:51 كيم يعدم جنرالا على طريقة ” جيمس بوند “ !! |  2019-06-10 12:23:56 كويكب ضخم قد يضرب الأرض في سبتمبر |  2019-06-10 12:22:07 محمد صلاح في صدارة استفتاء ” ماركا ” لأفضل لاعب بالعالم |  2019-06-10 11:08:35 ثانوية ابن رشد في كفركنا تحتفل بتخريج فوجها ال 44 |  2019-06-10 11:00:47 طالبة مصرية تنتحر بعد خلافها مع والدها بسبب الإمتحانات |  2019-06-10 10:44:11 حسناء نهائي أبطال أوروبا تكشف "سر" اقتحام الملعب |  2019-06-10 10:40:56 في مواجهة إيران.. أميركا تتوعد بـ"حشد عسكري كثيف" |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

المدعية على نيمار بالاغتصاب توجه له تهمة "مشينة جديدة"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن توجيه نجيلا ترينداد الفتاة التي تتهم البرازيلي نيمار داسيلفا نجم باريس سان جيرمان باغتصابها، تهمة مشينة أخرى له.



وذكرت الصحيفة الإسبانية في تقرير نشرته اليوم، بعد حصولها على تسجيلات المحادثات بين ترينداد البالغة 27 عاما ومحاميها، بأن ترينداد تتهم نيمار بإدمان المخدرات.


وتقول ترينداد في التسجيلات إنها "لم تتخيل أنها ستعود إلى المنزل على قيد الحياة"، بعد واقعة الاغتصاب المزعومة.


وتضيف: "كنت سأبلغ عنه في باريس لكني كنت خائفة من عواقب ذلك. يا إلهي، إنه مجنون. ضربني واغتصبني، كان مخمورا ومخدرا، وقد قال ذلك في الرسائل".


وتابعت بالقول: "إنه عنيف ومدمن مخدرات، ويحتاج إلى القبض عليه أو إرساله لإعادة التأهيل. في حالته الحالية هو يشكل خطرا على المجتمع وتهديدا لنفسه".


ورد محاميها السابق، الذي اقترح عليها فضح نيمار، قائلا: "إذا كانت لديك صور فسيكون القانون لصالحك وسيحميك. عندما تسترخي أرسلي لي المادة".


من جهته، يصر نيمار على أن ما تتهمه به المدعية ليس سوى أكاذيب وافتراءات، وأن كل ما حدث بينهما كان برضى الطرفين.


ورد النجم البرازيلي في شريط بثه عبر "إنستغرام"، أنه ضحية "فخ" نصب له، مشيرا إلى أن الحقيقة "هي عكس (الاتهامات) تماما"، عارضا في الشريط الرسائل الطويلة المتبادلة مع الشابة على تطبيق "واتساب"، بما فيها صور عارية تسلمها منها، مع إخفاء اسمها، ما استدعى الشرطة البرازيلية لاستجوابه بتهمة نشر صور فاضحة.




كلمات متعلقة

المدعية, على, نيمار, بالاغتصاب, توجه, له, تهمة, "مشينة, جديدة",

تابعونــا

راموس يضع شروطا غريبة للمدعوين في حفل زفافه !! راموس يضع شروطا غريبة للمدعوين في حفل زفافه !! 2019-06-10 | 14:00:08

كشفت صحيفة ” ماركا الإسبانية ” عن الشروط الغريبة والصارمة التي وضعها نجم ريال...

محمد صلاح في صدارة استفتاء ” ماركا ” لأفضل لاعب بالعالم محمد صلاح في صدارة استفتاء ” ماركا ” لأفضل لاعب بالعالم 2019-06-10 | 12:22:07

تصدر محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي استفتاء صحيفة ” ماركا ”...

البرتغال تتوج بالنسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية البرتغال تتوج بالنسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية 2019-06-10 | 09:22:31

فازت البرتغال ببطولة دوري الأمم الأوروبية في نسختها الأولى، بعدما تغلبت على...

نيمار يريد الهروب من ظل مبابي نيمار يريد الهروب من ظل مبابي 2019-06-09 | 19:43:39

تواصل وسائل الإعلام المختلفة الكشف عن الأسباب التي تدفع نيمار جونيور نجم باريس...

مانشستر يونايتد يجهز خطة جديدة لضم بيل مانشستر يونايتد يجهز خطة جديدة لضم بيل 2019-06-09 | 15:06:11

أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأحد، أن نادي مانشستر يونايتد، يجهز خطة جديدة لضم...

بديل نيمار يسعد قلب ليفربول بديل نيمار يسعد قلب ليفربول 2019-06-09 | 14:10:06

كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأحد، أن اختيارات اللاعبين في قائمة البرازيل...

ريال مدريد يرمي الكرة في ملعب مارسيلو ريال مدريد يرمي الكرة في ملعب مارسيلو 2019-06-09 | 11:58:51

أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، أن ريال مدريد منح البرازيلي مارسيلو، الظهير...

جريزمان يهرب من جحيم برشلونة جريزمان يهرب من جحيم برشلونة 2019-06-09 | 10:31:36

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، عن تطور جديد يخص الوجهة المقبلة للفرنسي...

رد مقتضب من ساري حول تدريب يوفنتوس رد مقتضب من ساري حول تدريب يوفنتوس 2019-06-09 | 09:23:38

اقترب ماوريسيو ساري، المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي، من تولي تدريب يوفنتوس،...

برشلونة يخطط لصفقة صعبة من بايرن ميونخ برشلونة يخطط لصفقة صعبة من بايرن ميونخ 2019-06-09 | 07:00:38

يستهدف نادي برشلونة الإسباني تعزيز الجبهة اليمنى للفريق بعنصر من العيار الثقيل...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids الشيخ زيدان عابد اسراء الشابة الناصرة اطلاق نار العفولة محطة الحافلات اسلحة مسدسات ذهيرة امشاط رصاصات شرطة مدينة داخل وكر منطقة مفتوحة اعتقال قاصر فلسطيني مشتبه بعملي قتل مستوطنة قرب لخليل الجيش الاسرائيلي رئيس نفابة علي مراد معلمي السياقة ممتحنو منطقة الناصرة اضراب مستمر خصخصة لمار يوسف قط عبلين تشييع جثمان الطفلة تتشح سواد سيارة داخل نسيانها بقيت ساعات العراقيب مواجهات الشرطة اخلاء هدم ايمن عودة يقضي ليلته في القرية النقب محل خردة هائل نيران ام الفحم خطر اطفاء طواقم 6 النار سيارات قديمة اصابة حارسة طار سقط عليها اطار عجلة سيارة شاحنة أمن مستشفى رمبام محمود محاجنة قاعة الريف افراح سهرة حناء حسين محاجنة اطلاق نار قتل متعمد لائحة اتهام جت انتخابات رئاسة عضوية مجلس محلي تقديم قوائم اجواء كرم مشعور الناصرة النصراوي لاعب ابناء هرتسليا كرة السلة الصنارة الشاب عبد الرحمن سعيد ابو ليل وفاة فاجعة كفر قرع اثر نوبة قلبية جبل المكبر طعن اطلاق نار قتل 3 يهود مواطنين حافلة ارمون هنتسيف ازدحامات مرورية حادث طرق شارع التفافي الناصرة مفرق دودج أفعى سامة تتسلل ساحة منزل ام الفحم قتل سكان انتشار الافاعي ارتفاع الحرارة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com