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كشفت صحيفة ” ماركا الإسبانية ” عن الشروط الغريبة والصارمة التي وضعها نجم ريال...
تصدر محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي استفتاء صحيفة ” ماركا ”...
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أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأحد، أن نادي مانشستر يونايتد، يجهز خطة جديدة لضم...
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أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، أن ريال مدريد منح البرازيلي مارسيلو، الظهير...
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