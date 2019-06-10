انخفاض, نسبة, تلوث, الجو, في, منطقة, خليج, حيفا,

يستدل من تقرير نشرته وزارة حماية البيئة أن الخطة لتقليص تلوث الجو في منطقة خليج حيفا حققت أهدافها بشكل جزئي.

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الشرطة: اعتقال مشتبه بضلوعه في حادث طرق بيافا اسفر عن مصرع الشاب محمد ابراهيم 2019-06-10 | 14:13:55 قال المتحدث باسم شرطة يفتاخ في مدينة يافا في بيان عممه على وسائل الاعلام أنه...

ضبط أسلحة وذخيرة في عبلين واعتقال 3 مشتبهين 2019-06-10 | 12:36:46 اعتقلت الشرطة اليوم الاثنين خلال حملة واسعة النطاق بحثا عن اسلحة غير مرخصة في...

الجائزة الأولى في المسابقة الدولية لفريق الطب الملطف في باداه - بوريا! 2019-06-10 | 10:35:53 نُظّم في العاصمة الألمانية برلين، المؤتمر الدوليّ السنوي للطب الملّطف. وشارك...

تخليص عامل من تحت الركام في ورشة ترميم بالقدس 2019-06-10 | 10:33:47 جاءنا في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ...

يركا - اصابة خطيرة لشاب من الجديدة بحادث طرق مروع 2019-06-10 | 09:20:17 اصيب شاب من قرية الجديدة باصابات خطيرة اثر تعرضه ليلة امس لحادث طرق مروع في...

اجواء حارة حتى نهاية الاسبوع 2019-06-10 | 06:41:15 يكون الجو اليوم الاثنين حاراً نسبياً الى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة...

اصابتان في حادث مروع قرب مجد الكروم 2019-06-09 | 22:57:43 اسفر حادث طرق مروع مساء اليوم الاحد على شارع 85 قرب مجد الكروم عن اصابة شخصين بجراح...

اصابة 3 اشخاص خلال عملية سطو في احد التجمعات البدوية بالنقب 2019-06-10 | 00:01:08 جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: تلقت الشرطة بلاغ عن...

الرملة:وقفة احتجاجية ضد العنف بعد تشييع جثمان ضحية القتل جابي سهواني 2019-06-09 | 19:36:11 تظاهر العشرات من اهالي مدينة الرملة مساء اليوم الاحد احتجاجاً على احداث العنف...