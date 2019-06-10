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انخفاض نسبة تلوث الجو في منطقة خليج حيفا



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 يستدل من تقرير نشرته وزارة حماية البيئة أن الخطة لتقليص تلوث الجو في منطقة خليج حيفا حققت أهدافها بشكل جزئي. 



وحسب التقرير، انخفضت كميات مختلف أنواع الملوثات خلال السنوات الأخيرة بنسب أقصاها ستة وخمسون بالمئة.   تصوير -  afp




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