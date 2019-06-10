انخفاض, نسبة, تلوث, الجو, في, منطقة, خليج, حيفا,

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قال المتحدث باسم شرطة يفتاخ في مدينة يافا في بيان عممه على وسائل الاعلام أنه...
اعتقلت الشرطة اليوم الاثنين خلال حملة واسعة النطاق بحثا عن اسلحة غير مرخصة في...
نُظّم في العاصمة الألمانية برلين، المؤتمر الدوليّ السنوي للطب الملّطف. وشارك...
جاءنا في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ...
اصيب شاب من قرية الجديدة باصابات خطيرة اثر تعرضه ليلة امس لحادث طرق مروع في...
يكون الجو اليوم الاثنين حاراً نسبياً الى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة...
اسفر حادث طرق مروع مساء اليوم الاحد على شارع 85 قرب مجد الكروم عن اصابة شخصين بجراح...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: تلقت الشرطة بلاغ عن...
تظاهر العشرات من اهالي مدينة الرملة مساء اليوم الاحد احتجاجاً على احداث العنف...
"تصريحات السفير الأمريكي في تل ابيب، ديفيد فريدمان، حول الحق الإسرائيلي بضم اراض...