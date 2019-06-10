راموس, يضع, شروطا, غريبة, للمدعوين, في, حفل, زفافه, !!,

كشفت صحيفة ” ماركا الإسبانية ” عن الشروط الغريبة والصارمة التي وضعها نجم ريال مدريد الأسباني سيرجيو راموس لحفل زفافه على الصحفية والمذيعة التليفزيونية ” بيلا روبيو ” للمدعوين وعليهم الالتزام بها .

وسيكون الزفاف في الخامس عشر من يونيو الجاري أما عقد القرآن سيكون في كاتدرائية بمدينة إشبيلية .وتشمل شروط حضور الزفاف عدم إدخال الهواتف ومن المرجح أن يكون الهدف من هذه الخطوة هو حماية خصوصية العروسين وتفادي التقاط صور غير مرغوب فيها .كما طولب من المدعوون عدم ارتداء مجموعة من الألوان خلال الزفاف مثل اللون الأحمر والأخضر والبرتقالي .وسيقام حفل الزفاف في مزرعة غسيحة ببلدة ” بوليلوس ” في مقاطعة هويلغا غربي البلاد .. وسيحضر نحو 500 مدعو في حفل الزفاف .ويتزوج راموس صاحب ال ( 33 ) عاما من صديقته التي تكبره ب 8 أعوام بعد علاقة بدأت عام 2012 أن لديهما 3 أبناء : سيرجيو جونيور 5 أعوام – ماركو 3 أعوام – أليخاندرو عام .