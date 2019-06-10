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راموس يضع شروطا غريبة للمدعوين في حفل زفافه !!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت صحيفة ” ماركا الإسبانية ” عن الشروط الغريبة والصارمة التي وضعها نجم ريال مدريد الأسباني سيرجيو راموس لحفل زفافه على الصحفية والمذيعة التليفزيونية ” بيلا روبيو ” للمدعوين وعليهم الالتزام بها .



وسيكون الزفاف في الخامس عشر من يونيو الجاري أما عقد القرآن سيكون في كاتدرائية بمدينة إشبيلية .

 وتشمل شروط حضور الزفاف عدم إدخال الهواتف ومن المرجح أن يكون الهدف من هذه الخطوة هو حماية خصوصية العروسين وتفادي التقاط صور غير مرغوب فيها .


كما طولب من المدعوون عدم ارتداء مجموعة من الألوان خلال الزفاف مثل اللون الأحمر والأخضر والبرتقالي .


وسيقام حفل الزفاف في مزرعة غسيحة ببلدة ” بوليلوس ” في مقاطعة هويلغا غربي البلاد .. وسيحضر نحو 500 مدعو في حفل الزفاف .


ويتزوج راموس صاحب ال ( 33 ) عاما من صديقته التي تكبره ب 8 أعوام بعد علاقة بدأت عام 2012 أن لديهما 3 أبناء : سيرجيو جونيور 5 أعوام – ماركو 3 أعوام – أليخاندرو عام .




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