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إيـداع "تـبـوز" في مزراحي طفحوت



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إيـداع "تـبـوز"  في مزراحي طفحوت:


الإيداع الذي يمنح فائدة ممتازة تزداد وتزداد

 وحطم الرقم القياسي في عدد المنضمين
الشتاء من ورائنا، الأعياد والصيف أمامنا، وما زال الجمهور يتخبط أين يستثمر أمواله. في الكثير من الحالات لا يستطيع الناس ادخار الأموال لمدى طويل، مثلا- الذين يكونون في مرحلة شراء بيت وبحاجة لإبقاء أموالهم في حالة سيولة، لذلك يضعون الأموال "حاليًا" في الحساب الجاري، ومن المعروف أنه لا يوجد شيء ثابت أكثر من الوضع المؤقت، وعلى مدى مدّة طويلة لا تجني الأموال فائدة بتاتًا.


مزراحي طفحوت يعرض حلا لذلك يتمثل في  إيـداع "تـبـوز"، الإيداع الذي حطم الرقم القياسي في عدد المنضمين ويمنحكم الحصول في كل لحظة معطاة على أعلى فائدة، حتى لو تم سحب الأموال خلال المدّة المحدّدة.


  إيـداع "تـبـوز"، هو إيداع لمدة 4 سنوات بفائدة ثابتة تزداد وتزداد ويتيح للزبون سحب الأموال في أي وقت يختاره (بإشعار مسبق قبل 35 يومًا) وفي الوقت نفسه يحظى بالفائدة المغرية.


تجدر الإشارة الى أن هذا الإيداع يتم عرضه على زبائن جميع البنوك، حتى من ليس لديه حساب في بنك مزراحي طفحوت وحصري في مزراحي طفحوت. 


إيـداع "تـبـوز" يتيح للزبائن التوفير بفائدة مغرية بشكل خاص، مقارنة بالفوائد المقترحة في النظام المصرفي من خلال إعطاء فوائد مغرية حتى عندما يقوم الزبون بالسحب المبكر، وفقًا للموعد الذي يختار فيه الزبون سحب الأموال. ويعتبر الإيداع مغريًا بشكل خاص لأنه يدمج بين حاجة الزبائن الى السيولة وإمكانية الحصول على فائدة متزايدة ومغرية كلما بقي الزبون في برنامج الإيداع المذكور. 


يشار الى أن مبلغ الإيداع الأدنى: 10,000 شيكل ومبلغ الإيداع الأقصى: 10,000,000 شيكل. السحب في كل وقت منوط بإشعار مسبق قبل 35 يومًا. ويحق للبنك تغيير الشروط في كل حين وبدون إعلان مسبق. تفاصيل العرض الملزمة هي وفقا لشروط برامج التوفير (الإيداعات) والخاضعة لها. ملزم بضريبة بنسبة 15% للفرد (تغيير الضريبة منوط بالتغييرات وفقا للقانون).


لتفاصيل إضافية، يمكن التوجه لفروع البنك أو لموظف البنك المختص في الاستثمارات على هاتف 8860* للاستثمارات.













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